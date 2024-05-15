В ГИБДД Петербурга рассказали, как фиксировать ДТП с электросамокатом

В случае получения травм при столкновении с электросамокатом необходимо обратиться за помощью по номеру 03, чтобы зафиксировать ДТП. Об этом сообщил замначальника отдела общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Игорь Никишин 15 мая.



«Если человек понимает, что ему причинен вред, необходимо вызвать службу 03 и зафиксировать это. Если человек самостоятельно обращается впоследствии в медучреждение, надо в обязательном порядке сказать, что это было дорожно-транспортное происшествие со средством индивидуальной мобильности», - подчеркнул замначальника отдела.

