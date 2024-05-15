В ГИБДД Петербурга рассказали, как фиксировать ДТП с электросамокатом

В случае получения травм при столкновении с электросамокатом необходимо обратиться за помощью по номеру 03, чтобы зафиксировать ДТП. Об этом сообщил замначальника отдела общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Игорь Никишин 15 мая.
«Если человек понимает, что ему причинен вред, необходимо вызвать службу 03 и зафиксировать это. Если человек самостоятельно обращается впоследствии в медучреждение, надо в обязательном порядке сказать, что это было дорожно-транспортное происшествие со средством индивидуальной мобильности», - подчеркнул замначальника отдела.
По его словам, в остальном процедура оформления ДТП с участием электросамокатов носит стандартный характер. «Обычный порядок оформления ДТП: вызывается 112, прибывает наряд, возбуждается административное делопроизводство в отношении лица, управляющего СИМ. Впоследствии составляется административный материал», - подчеркнул Никишин. В случае причинения тяжкого вреда здоровью возможно возбуждение уголовного дела.
В ведомстве также подчеркнули, что поиск нарушителей ПДД на средствах индивидуальной мобильности часто растягивается на длительный срок из-за затянувшегося ответа кикшеринговых компаний, которые не всегда отвечают на запросы ГИБДД. При этом в полиции уверены, что запрет передвижения на электросамокатах по тротуарам в разы снизит число ДТП.
«Рассуждать можно много, но когда вопрос касается пострадавших, отвечать нам. За травматизм и безопасность дорог отвечает ГИБДД. Поэтому у нас самый главный показатель в дорожной полиции один - это травматизм. И мы свои действия должны направить первоначально на решение этой задачи», - добавил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
С 14 марта в Петербурге проводится профилактическая операция «Кикшеринг», задача которой - проверка соблюдения пользователями электросамокатов. По итогам первого мероприятия с улиц города эвакуировали более 2200 электросамокатов, припаркованных с нарушением правил.
Ранее «Фонтанка» писала о возбуждении уголовного дела после ДТП с электросамокатом на проспекте Энгельса. Молодой человек врезался в школьника, который тоже ехал на самокате, но обычном. От удара мальчик получил тупую травму живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу.