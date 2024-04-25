    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.51eur98.91

    Делом о сбитом мальчике с разорванной селезенкой в Петербурге заинтересовался Бастрыкин

    1755
    2 комментария

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка после ДТП с электросамокатом на севере Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СКР 25 апреля.

    «Следственными органами регионального ГСУ СК России организована процессуальная проверка. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

    Сам инцидент произошел вечером 23 апреля в районе дома 111 по проспекту Энгельса. 11-летний мальчик после встречи с двухколесным транспортом получил разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Врачи продолжают спасать ребенка в детской больнице святой Марии Магдалины.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close