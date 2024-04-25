Делом о сбитом мальчике с разорванной селезенкой в Петербурге заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка после ДТП с электросамокатом на севере Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СКР 25 апреля.



«Следственными органами регионального ГСУ СК России организована процессуальная проверка. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел вечером 23 апреля в районе дома 111 по проспекту Энгельса. 11-летний мальчик после встречи с двухколесным транспортом получил разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Врачи продолжают спасать ребенка в детской больнице святой Марии Магдалины.