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    В Петербурге троих полицейских задержали за взятку

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    Оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали трех сотрудников уголовного розыска, которые получили деньги от гражданина. По предварительным данным, отсутствие статуса подозреваемого по уголовному делу они оценили в 120 тысяч рублей.

    Как сообщили 15 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о том, что трое полицейских из отдела по Петродворцовому району нарушают закон, поступила в мае. УСБ проверило их и убедилось, что сведения верны. За непривлечение гражданина в качестве подозреваемого по уголовному делу о краже сотрудники получили от него 120 тысяч рублей.

    14 мая полицейских задержали и доставили в следственные органы.

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