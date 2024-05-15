В Петербурге троих полицейских задержали за взятку

Оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали трех сотрудников уголовного розыска, которые получили деньги от гражданина. По предварительным данным, отсутствие статуса подозреваемого по уголовному делу они оценили в 120 тысяч рублей.



Как сообщили 15 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о том, что трое полицейских из отдела по Петродворцовому району нарушают закон, поступила в мае. УСБ проверило их и убедилось, что сведения верны. За непривлечение гражданина в качестве подозреваемого по уголовному делу о краже сотрудники получили от него 120 тысяч рублей.