В Москве треш-блогер получил 15 суток за попытки раскрутиться с помощью пожилых дам

Подписчики московского треш-блогера Marcus на время останутся без свежего контента, но после у них появится шанс узнать много нового. Ближайшие пару недель блогер проведет в вынужденной изоляции из-за пранков над пожилыми женщинами, которые суд оценил в пятнадцать суток административного ареста. Подробности 15 мая в своем телеграм-канале сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.



Уточняется, что мужчине 37 лет , ранее он был дважды судим. В своём телеграм-канале он размещал ролики, вынужденными героинями которых стали пожилые женщины на улицах столичного района Перово. Автор требовал отойти или отсесть, объясняя своё нежелание соседствовать с их не юным возрастом. Героини видео в основном реагировали с недоумением, кто-то отвечал с юмором: «Как скажешь, мой генерал».

