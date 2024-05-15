В Москве треш-блогер получил 15 суток за попытки раскрутиться с помощью пожилых дам

Подписчики московского треш-блогера Marcus на время останутся без свежего контента, но после у них появится шанс узнать много нового. Ближайшие пару недель блогер проведет в вынужденной изоляции из-за пранков над пожилыми женщинами, которые суд оценил в пятнадцать суток административного ареста. Подробности 15 мая в своем телеграм-канале сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Уточняется, что мужчине
После того как в его адрес поднялась волна негодования от пользователей соцсетей, а роликами заинтересовались полицейские, блогер попытался уехать из Москвы, чтобы отсидеться в одной из стран ближнего зарубежья, пишет Ирина Волк. Намерениям помешали правоохранители, задержавшие его в аэропорту.
В отделе полиции мужчина пояснил, что хотел привлечь несколько десятков подписчиков на свои каналы в TikTok и Telegram. В последнем за его жизнью на данный момент следят 153 человека. Итогом попытки раскрутить каналы стал протокол о мелком хулиганстве и
В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 700 тысяч рублей для треш-стримеров и еще один — о конфискации имущества. Согласно инициативе, факт ведения треш-стрима должен стать отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса.