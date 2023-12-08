Законопроект о наказании за треш-стримы внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за треш-стримы — штраф до 700 тысяч рублей и конфискация имущества. Об этом 7 декабря сообщил глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале.



Инициатива уместилась в пакете поправок в закон об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

«Последние пару лет интернет стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире. Настоящие садисты и живодеры. Каждый месяц мы видим новости, когда в таких трансляциях погибают невинные», — написал Метелев.