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    Законопроект о наказании за треш-стримы внесли в Госдуму

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    В Госдуму внесли законопроекты о наказании за треш-стримы — штраф до 700 тысяч рублей и конфискация имущества. Об этом 7 декабря сообщил глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале.

    Инициатива уместилась в пакете поправок в закон об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

    «Последние пару лет интернет стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире. Настоящие садисты и живодеры. Каждый месяц мы видим новости, когда в таких трансляциях погибают невинные», — написал Метелев.

    По мнению депутата, авторы такого контента хотят «славы (подписчиков) и денег» — Метелев пообещал, что авторы треш-стримов этого лишатся.

    Законопроект подразумевает административное наказание (штрафы до 700 тысяч и конфискацию имущества) для треш-стримеров. Факт ведения треш-стрима станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса: убийство, умышленное причинение тяжкого, легкого, средней тяжести вреда здоровью, побои, истязание, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

    Суд получит право накладывать запрет на ведение деятельности и пользование интернетом для треш-стримеров.

    Также инициатива прописывает основания для блокировки такого контента в интернете и обязанность соцсетей выявлять и удалять такие ролики.

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