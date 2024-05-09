«Как скажешь, мой генерал». Из Москвы не дали сбежать блогеру, идущему к славе с помощью женщин постарше

Автор скромного блога с нескромным контентом решил расширить аудиторию с помощью пранков над пожилыми москвичками. Путь к успеху привёл его в отдел полиции.
О задержании треш-блогера 9 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Три дня назад Marcus выкладывал в своём телеграм-канале ролики, вынужденными героинями которых стали женщины на улицах столичного района Перово. Автор требовал отойти или отсесть, объясняя своё нежелание соседствовать с их не юным возрастом.
ГУ МВД России
Женщины в основном реагировали недоумением, кто-то отвечал с юмором: «Как скажешь, мой генерал».
«Испугавшись поднявшейся волны негодования в свой адрес, мужчина попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья. Но был задержан сотрудниками полиции в столичном аэропорту и доставлен в территориальный отдел полиции», — сообщает Волк.
На опубликованном полицией видео 37-летний дважды судимый житель Москвы объясняет, что перешёл на новый формат роликов, чтобы привлечь несколько десятков подписчиков в TikTok и Telegram. В последнем за его жизнью на данный момент следят примерно полторы сотни человек. Судя по содержимому канала, автор и раньше делился с аудиторией домогательствами к прохожим.