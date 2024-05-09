Реклама

    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    760мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    «Как скажешь, мой генерал». Из Москвы не дали сбежать блогеру, идущему к славе с помощью женщин постарше

    13445
    6 комментариев

    Автор скромного блога с нескромным контентом решил расширить аудиторию с помощью пранков над пожилыми москвичками. Путь к успеху привёл его в отдел полиции.

    О задержании треш-блогера 9 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Три дня назад Marcus выкладывал в своём телеграм-канале ролики, вынужденными героинями которых стали женщины на улицах столичного района Перово. Автор требовал отойти или отсесть, объясняя своё нежелание соседствовать с их не юным возрастом.

    ГУ МВД России

    Женщины в основном реагировали недоумением, кто-то отвечал с юмором: «Как скажешь, мой генерал».

    «Испугавшись поднявшейся волны негодования в свой адрес, мужчина попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья. Но был задержан сотрудниками полиции в столичном аэропорту и доставлен в территориальный отдел полиции», — сообщает Волк.

    На опубликованном полицией видео 37-летний дважды судимый житель Москвы объясняет, что перешёл на новый формат роликов, чтобы привлечь несколько десятков подписчиков в TikTok и Telegram. В последнем за его жизнью на данный момент следят примерно полторы сотни человек. Судя по содержимому канала, автор и раньше делился с аудиторией домогательствами к прохожим.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ52
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close