«Как скажешь, мой генерал». Из Москвы не дали сбежать блогеру, идущему к славе с помощью женщин постарше

Автор скромного блога с нескромным контентом решил расширить аудиторию с помощью пранков над пожилыми москвичками. Путь к успеху привёл его в отдел полиции.

О задержании треш-блогера 9 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Три дня назад Marcus выкладывал в своём телеграм-канале ролики, вынужденными героинями которых стали женщины на улицах столичного района Перово. Автор требовал отойти или отсесть, объясняя своё нежелание соседствовать с их не юным возрастом.