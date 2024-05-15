Прокатило. Как «Зенит» победил ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Победой «Зенита» завершился ответный матч против ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, но смотреть на это было всё также больно. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как почти без моментов можно получить шанс сыграть в решающем матче за Кубок.



У «Зенита» и ЦСКА в этом сезоне получилась настоящая серия. Команды сыграли на старте сезона за Суперкубок (1:1, победа «Зенита» в серии пенальти), дважды в чемпионате (1:1, 0:1) и теперь второй раз — в Кубке (в первом матче 1:1). И вот наступила во всех смыслах решающая игра противостояния — практически битва за респект и заодно за выход в Суперфинал Кубка России.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А если серьезно, то эта игра с ЦСКА должна была показать в первую очередь, готов ли «Зенит» и дальше сражаться за титул, или спасибо за сезон, мужики, до встречи в июле. Вдобавок накануне матча председатель совета директоров команды Елена Илюхина объявила, что контракты Семака и ключевых игроков (каких именно, не сказала) будут увеличены в благодарность за вторую звезду. Наверное, это тоже была попытка мотивировать заскучавший коллектив. Но, кажется, проблема не в контрактах.

Матч начался с акции в честь 90-летия Юрия Морозова — тренера, который сыграл значимую роль в истории обеих команд. Игроки «Зенита» и ЦСКА вместе сфотографировались на фоне памятного баннера.

Также память великого тренера почтили впечатляющим перформансом фанаты «Зенита».

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победного матча в чемпионате в субботу не сделал вообще ни одной замены. Сергей Семак опять сконструировал что-то среднее между основой и запасом, но ближе всё-таки к запасу: Денис Адамов, Родригао, Нуралы Алип, Вильмар Барриос (капитан команды), Вендел, Александр Ерохин, Дмитрий Васильев, Ильзат Ахметов, Артур, Педро, Вильсон Изидор.

Матч с первых минут начался всё в том же стиле, в котором проходят все последние игры «Зенита». Вроде бы команда владеет инициативой, держит мяч, создает какие-то моменты, даже бьет по воротам, но как-то обреченно и без толку. ЦСКА, как и в прошлом матче, защищался не особо напрягаясь и ждал ошибки пока еще действующего чемпиона. В итоге в первом тайме самый опасный момент создали именно игроки армейской команды. На 25-й минуте Артур сделал неточный пас с правого фланга, москвичи перехватили передачу в центре поля, доставили мяч в штрафную на Заболотного, тот целил в дальний угол, но пробил чуть рядом со штангой. А через семь минут произошел самый страшный эпизод игры: в борьбе за мяч после подачи стандарт столкнулись Алип и вратарь ЦСКА Владислав Тороп — ударились головами.

Алип избежал серьезного повреждения, а у Торопа пошла кровь из носа и опасно опухло лицо. После матча стало известно — двойной перелом лицевой кости. Его заменили на 19-летнего дебютанта и начинающего киноблогера Владимира Шайхутдинова. К исходу матча его Telegram-канал «КиноВОлька» вырос с тысячи с небольшим подписчиков почти до четырех тысяч. По-настоящему звездный момент для юноши.



На старте второго тайма «Зенит» сумел пробить новичка. Педро сделал подачу с фланга, Ерохин из центра штрафной попал в штангу, а Изидор добил, но главный арбитр Павел Кукуян отменил гол из-за явного офсайда.

Остаток матча команды в основном катали мяч по полю, и если бы не перспектива серии пенальти, которая в любом случае должна была выявить победителя, от такого футбола можно было и уснуть. На шестой добавленной минуте неожиданно взорвался ЦСКА, едва всё сразу не закончив, но Заболотный попал в штангу, а потом Кукуян и вовсе указал на офсайд. В итоге финальный свисток зафиксировал счет 0:0 и всё решилось в серии 11-метровых ударов.

Здесь крепче нервы оказались у футболистов «Зенита», победивших со счетом 5:4. Единственный удар у ЦСКА не смог реализовать Заболотный. У петербургского клуба решающий пенальти забил Клаудиньо.

Теперь «Зенит» сыграет в Суперфинале Кубка России с «Балтикой» 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». У сине-бело-голубых появился шанс подсластить неудачно складывающийся сезон. Впрочем, с такой игрой и «Балтика» может стать непростым соперником.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

