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    В бывшей штаб-квартире Якова Свердлова в Екатеринбурге накрыли притон

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    Облава в доме, где в начале ХХ века Яков Свердлов организовал штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), закончилась задержанием девушек, которых заподозрили в занятии проституцией. Об этом 15 мая в своих соцсетях рассказал член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

    Член «Единой России» рассказал, как он вместе с другими общественниками приехал в дом и вызвал полицию. «Внутри были три девушки для интимных утех, одна администратор и двое парней-клиентов (один из них наш закупщик)», — рассказал Чукреев.

    Дмитрий Чукреев

    По его словам, в начале прошлого века в этом двухэтажном здании революционер Яков Свердлов основал штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Как отметил Чукреев, в 1990-е годы здесь были автошкола и даже военкомат. Сейчас здание принадлежит госимуществу Свердловской области. Недавно общественники заметили, что ночами в здании горит тусклый свет.

    Полиция начала проверку по факту возможных нарушений по указанному адресу. По результатам будет принято решение, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

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    ПроституцияЕкатеринбургПритон
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