В бывшей штаб-квартире Якова Свердлова в Екатеринбурге накрыли притон

Облава в доме, где в начале
Член «Единой России» рассказал, как он вместе с другими общественниками приехал в дом и вызвал полицию. «Внутри были три девушки для интимных утех, одна администратор и двое парней-клиентов (один из них наш закупщик)», — рассказал Чукреев.
По его словам, в начале прошлого века в этом двухэтажном здании революционер Яков Свердлов основал штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Как отметил Чукреев, в
Полиция начала проверку по факту возможных нарушений по указанному адресу. По результатам будет принято решение, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.