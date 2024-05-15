В бывшей штаб-квартире Якова Свердлова в Екатеринбурге накрыли притон

Облава в доме, где в начале ХХ века Яков Свердлов организовал штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), закончилась задержанием девушек, которых заподозрили в занятии проституцией. Об этом 15 мая в своих соцсетях рассказал член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Член «Единой России» рассказал, как он вместе с другими общественниками приехал в дом и вызвал полицию. «Внутри были три девушки для интимных утех, одна администратор и двое парней-клиентов (один из них наш закупщик)», — рассказал Чукреев.