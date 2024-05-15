Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-з

    766мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    Петербургское ТСЖ заплатит Анастасии Волочковой более 5 млн рублей. Роскошную квартиру балерины затопило

    1160
    1 комментарий

    Суд в Петербурге встал на сторону Анастасии Волочковой, чью роскошную квартиру на Итальянской улице затопило. ТСЖ выплатит балерине более пяти миллионов рублей.

    О завершении рассмотрения гражданского дела сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 15 мая. Анастасия Волочкова подала иск в суд в отношении ТСЖ «Итальянская ул., д. 4». В 2021 году квартиру артистки затопило, и жилплощадь потеряла идеальный вид: паркет вздулся, на стенах и камине пошли трещины. На зеркалах и светильниках выросла плесень. Экспертиза истца оценила ущерб в 3,5 млн рублей. Ответчик на поступившую претензию не отреагировал.

    В рамках рассмотрения дела судом была назначена новая экспертиза, по результатам которой суд удовлетворил требования истца частично. ТСЖ обязали выплатить собственнице квартиры 3,5 млн рублей материального ущерба, 15 тысяч за моральный вред, штраф в 1,7 млн рублей за невыполнение требований потребителя, а также госпошлину в 12 515 рублей.

    В 2021 году Анастасия Волочкова сдавала свою квартиру площадью более 130 «квадратов» за 500 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ТСЖСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close