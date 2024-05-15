Петербургское ТСЖ заплатит Анастасии Волочковой более 5 млн рублей. Роскошную квартиру балерины затопило

Суд в Петербурге встал на сторону Анастасии Волочковой, чью роскошную квартиру на Итальянской улице затопило. ТСЖ выплатит балерине более пяти миллионов рублей.
О завершении рассмотрения гражданского дела сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга
В рамках рассмотрения дела судом была назначена новая экспертиза, по результатам которой суд удовлетворил требования истца частично. ТСЖ обязали выплатить собственнице квартиры
В 2021 году Анастасия Волочкова сдавала свою квартиру площадью более