«Квартира должна жить». Волочкова ищет арендатора для своих апартаментов в центре Петербурга за полмиллиона в месяц

Бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что сдаёт в аренду свою квартиру в центре Петербурга. Посвящённый этому пост опубликован в её Instagram-аккаунте 13 июня. Роскошные апартаменты, судя по описанию, расположены на площади Искусств — в нескольких шагах от Русского музея и Невского проспекта, прямо над арт-кафе «Бродячая собака». Волочкова отмечает, что в качестве арендаторов ищет «добропорядочных людей», а за подробностями предлагает обратиться к своему «эксклюзивному представителю» по имени Алёна.

«Фонтанка» решила поинтересоваться, сколько стоит снять петербургскую квартиру экс-балерины. Месячная стоимость аренды обойдётся в 500 тысяч рублей. «Коммунальные платежи включены», — поспешила отметить «эксклюзивный представитель» в телефонном разговоре с корреспондентом издания. «Квартира очень хорошая. Я думаю, вы видели фотографии. Там дизайнерский ремонт, очень дорогая мебель. Квартира в постоянном порядке, потому что там приставлен человек, который за этим следит и контролирует», — сообщила Алёна. Однако, как оказалось, услуга уборки помещений в озвученную выше сумму не входит — за неё придётся платить отдельно. «Это стоит не так дорого, как у нас здесь, в Москве», — отметила Алёна. Имя дизайнера, который занимался интерьером, она назвать затруднилась. «Фонтанка» также поинтересовалась, предусмотрено ли парковочное место для арендатора, которому предстоит выложить полмиллиона рублей. «Это очень старинный дом, подземной парковки нет. <…> Парковка наземная, возле дома и под охраной», — сообщила «эксклюзивный представитель». Входную дверь в роскошные апартаменты его потенциальному арендатору никто не откроет — дворецкий, по её словам, не предусмотрен. Зато есть домофон. Собеседница издания также поведала, что единственная «звёздная» жительница дома — Волочкова. Среди её соседей известных или выдающихся личностей нет. «Но они очень спокойные, очень интеллигентные. Настоящие петербуржцы», — добавила Алёна.