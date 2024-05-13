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    На юго-западе Петербурга небо затягивает чёрный дым. Горят 500 «квадратов»

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    11 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пожар разгорелся у железнодорожной станции в Кировском районе Петербурга. Фотографии со столбом черного дыма присылают читатели «Фонтанки» 13 мая.

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    Чернеющее небо видно рядом с Балтийским вокзалом, с Обводного канала, Митрофаньевского шоссе, у станции «Электросила». Дым наблюдают на Петроградской стороне и в центре города.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, источник дыма в Химическом переулке, 20. Там горят палеты на площади в 500 квадратных метров. К тушению привлечены четыре расчёта.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

    «Фонтанка.ру»

    По указанному МЧС адресу, согласно открытым данным, также находится компания, которая занимается оптовой продажей нефтепродуктов и растворителей. В компании «Фонтанке» уточнили, что горит склад макулатуры, который находится рядом, под открытым небом. Как добавляют, производству пожар не угрожает.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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    Комментарии 11

    26609791513 Мая 2024 в 08:51
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