На юго-западе Петербурга небо затягивает чёрный дым. Горят 500 «квадратов»

Пожар разгорелся у железнодорожной станции в Кировском районе Петербурга. Фотографии со столбом черного дыма присылают читатели «Фонтанки» 13 мая.
Чернеющее небо видно рядом с Балтийским вокзалом, с Обводного канала, Митрофаньевского шоссе, у станции «Электросила». Дым наблюдают на Петроградской стороне и в центре города.
читатель «Фонтанки»
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, источник дыма в Химическом
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
«Фонтанка.ру»
По указанному МЧС адресу, согласно открытым данным, также находится компания, которая занимается оптовой продажей нефтепродуктов и растворителей. В компании «Фонтанке» уточнили, что горит склад макулатуры, который находится рядом, под открытым небом. Как добавляют, производству пожар не угрожает.