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    В Петербурге мужчина пришёл на свидание, остался без 90 тысяч, но получил напутствие в дорогу

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    В Петербурге двое приятелей 30 и 20 лет стали обвиняемыми по уголовному делу о разбое, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия. История произошла 22 февраля текущего года.

    По данным «Фонтанки», местный житель вечером искал, чем себя развлечь, и наткнулся в соцсетях на группу для знакомств, которые предполагали интимное продолжение. Он списался, как думал, с девушкой, однако аватарки у профиля не было. Они договорились о встрече около станции метро «Беговая».

    К назначенному времени, в районе 22 часов, мужчина приехал по адресу, который ему написала «девушка», и подошел к черному автомобилю «КИА Рио», о котором он также был в курсе. К сожалению, из машины вышла не ослепительная красотка, а двое незнакомых мужчин. Они сказали пришедшему сесть в машину с комментарием, что вместе «проедутся до девушки». После этого начали спрашивать, зачем он сидит на сайтах знакомств. Мужчина, испугавшись суровых расспросов, сказал, что удалит приложение и не будет больше заниматься подобным.

    Но это оказалось не кульминацией его злоключений. Незнакомцы вынудили несостоявшегося кавалера назвать пароль от его телефона и мобильного приложения банка. « <...> перевели себе около 70 тыс. рублей, а также похитили наличные денежные средства потерпевшего в размере 20 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре Петербурга. После этого двое приятелей высадили мужчину из машины с прощальным напутствием, что «не стоит встречаться с незнакомыми девушками по ночам». И скрылись в неизвестном направлении.

    Теперь уголовным делом двух организаторов «покатушек» займется Приморский районный суд.

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