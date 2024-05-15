В Петербурге мужчина пришёл на свидание, остался без 90 тысяч, но получил напутствие в дорогу

В Петербурге двое приятелей 30 и 20 лет стали обвиняемыми по уголовному делу о разбое, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия. История произошла 22 февраля текущего года.

По данным «Фонтанки», местный житель вечером искал, чем себя развлечь, и наткнулся в соцсетях на группу для знакомств, которые предполагали интимное продолжение. Он списался, как думал, с девушкой, однако аватарки у профиля не было. Они договорились о встрече около станции метро «Беговая».

К назначенному времени, в районе 22 часов, мужчина приехал по адресу, который ему написала «девушка», и подошел к черному автомобилю «КИА Рио», о котором он также был в курсе. К сожалению, из машины вышла не ослепительная красотка, а двое незнакомых мужчин. Они сказали пришедшему сесть в машину с комментарием, что вместе «проедутся до девушки». После этого начали спрашивать, зачем он сидит на сайтах знакомств. Мужчина, испугавшись суровых расспросов, сказал, что удалит приложение и не будет больше заниматься подобным.