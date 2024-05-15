В Словакии ранен премьер-министр Фицо

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение — политика с ранением доставляют в больницу. Об этом в среду, 15 мая, сообщает местное издание Dennikn.sk.
Фицо получил ранение перед Домом культуры в Гандлове, где проходило заседание правительства. Репортер издания стоял близко и услышал несколько выстрелов. Затем журналист увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли.
«По словам находившихся на месте свидетелей, Фицо подошел к приветствовавшим его людям, после чего прозвучало несколько выстрелов», — сказано в публикации.
Предполагаемый нападавший задержан полицией.
«Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла», — рассказывает очевидица.
По ее словам, она услышала три или четыре выстрела, затем Фицо упал на землю перед ней. Женщина утверждает, что заметила следы крови на груди и голове политика.