На выборы губернатора Петербурга собираются идти «зелёный» депутат из Ульянки и предпринимательница из партии «Родина»

На выборы губернатора Петербурга собираются депутат из муниципалитета Ульянка Павел Брагин от партии «Зеленые» и предпринимательница Мария Михайлова из партии «Родина». Об этом они заявили в ходе круглого стола политологов в Доме журналистов 15 мая.
32-летний Брагин заявил, что партия «Зеленые» решила выставить его на выборах губернатора Петербурга. Он затруднился рассказать какие-то подробности о предвыборной программе. Также собирается идти на выборы Мария Михайлова, руководитель компании «ИнФинТех». Во главе своей программы она планирует поставить цифровизацию. Она заметила, что её компания активно поддерживает бойцов СВО.
Ранее «Справедливая Россия» заявила, что выдвинет на выборы Надежду Тихонову, главу регионального отделения. Также на выборы собирается идти действующий губернатор Александр Беглов. Его намерена поддержать Марина Шишкина, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании. Из партии она вышла в прошлом году, обвинив коллег в том, что они поддержали Евгения Пригожина.