На выборы губернатора Петербурга собираются идти «зелёный» депутат из Ульянки и предпринимательница из партии «Родина»

На выборы губернатора Петербурга собираются депутат из муниципалитета Ульянка Павел Брагин от партии «Зеленые» и предпринимательница Мария Михайлова из партии «Родина». Об этом они заявили в ходе круглого стола политологов в Доме журналистов 15 мая.



32-летний Брагин заявил, что партия «Зеленые» решила выставить его на выборах губернатора Петербурга. Он затруднился рассказать какие-то подробности о предвыборной программе. Также собирается идти на выборы Мария Михайлова, руководитель компании «ИнФинТех». Во главе своей программы она планирует поставить цифровизацию. Она заметила, что её компания активно поддерживает бойцов СВО.