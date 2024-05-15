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    Водитель пострадал в зоне прорыва на Гашека, спасая свой автомобиль

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    7 комментариев

    читательница «Фонтанки» Светлана

    Один человек пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой во Фрунзенском районе Петербурга. Он пытался спасти свою машину. Ситуацию взяла на контроль городская прокуратура.

    Коммунальная авария произошла днем 15 мая возле дома 21 по улице Ярослава Гашека. В зону дефекта попал легковой автомобиль, а также человек. По предварительной информации, мужчина спасал свою машину, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Его осмотрели и после оказания помощи отпустили — от госпитализации он отказался.

    Фото: прокуратура Петербурга
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    Представители «Теплосети» окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации, подчеркнули в компании. Также будет возмещен реальный ущерб за оказавшуюся в горячей воде машину — ответственность предприятия застрахована. В «Теплосети» напоминают, что приближаться к машине, оказавшейся в зоне разлива, опасно для жизни. В случае парения или вытекания воды нужно как можно быстрее покинуть опасное место.

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    С 16:25 специалисты предприятия устраняют последствия дефекта. Работы продлятся до 6:00 16 мая. Горячее водоснабжение близлежащих домов осуществляется по резервной схеме.

    Прокуратура Петербурга взяла ситуацию с прорывом на особый контроль и организовала надзорную проверку. «Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, порядок эксплуатации трубопровода и его содержание», — сообщает пресс-служба ведомства.

    Фото: прокуратура Петербурга

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    ПетербургКоммунальная аварияПровалился в кипяток
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