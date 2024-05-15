Водитель пострадал в зоне прорыва на Гашека, спасая свой автомобиль

читательница «Фонтанки» Светлана
Один человек пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой во Фрунзенском районе Петербурга. Он пытался спасти свою машину. Ситуацию взяла на контроль городская прокуратура.
Коммунальная авария произошла днем 15 мая возле дома 21 по улице Ярослава Гашека. В зону дефекта попал легковой автомобиль, а также человек. По предварительной информации, мужчина спасал свою машину, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Его осмотрели и после оказания помощи отпустили — от госпитализации он отказался.
Представители «Теплосети» окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации, подчеркнули в компании. Также будет возмещен реальный ущерб за оказавшуюся в горячей воде машину — ответственность предприятия застрахована. В «Теплосети» напоминают, что приближаться к машине, оказавшейся в зоне разлива, опасно для жизни. В случае парения или вытекания воды нужно как можно быстрее покинуть опасное место.
С 16:25 специалисты предприятия устраняют последствия дефекта. Работы продлятся до 6:00
Прокуратура Петербурга взяла ситуацию с прорывом на особый контроль и организовала надзорную проверку. «Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, порядок эксплуатации трубопровода и его содержание», — сообщает пресс-служба ведомства.