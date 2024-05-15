Водитель пострадал в зоне прорыва на Гашека, спасая свой автомобиль

Один человек пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой во Фрунзенском районе Петербурга. Он пытался спасти свою машину. Ситуацию взяла на контроль городская прокуратура.



Коммунальная авария произошла днем 15 мая возле дома 21 по улице Ярослава Гашека. В зону дефекта попал легковой автомобиль, а также человек. По предварительной информации, мужчина спасал свою машину, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Его осмотрели и после оказания помощи отпустили — от госпитализации он отказался.