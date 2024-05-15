Аэропорт Волгограда приостановил работу из-за плана «Ковёр». Рейсы в Петербург и Москву задерживаются

План «Ковёр» ввели в международном аэропорту Волгограда вечером
Там уточнили, что задержаны несколько рейсов, и актуальное время движения воздушных судов обозначено на онлайн-табло аэропорта. Согласно его данным, отложены рейсы в Москву и Петербург, а также в Стамбул.
Судя по сервису Flightradar, самолеты облетают регион.
Режим «Ковёр» объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты. Любому самолету необходимо срочно покинуть зону его действия и приземлиться на ближайшем аэродроме.