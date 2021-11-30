Мусор в колеса. Проигравшие на конкурсах не отпускают петербургского регоператора в отраслевую реформу

автор фото Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







30 ноября один из лидеров петербургского рынка «Автопарк № 6 Спецтранс» напомнил, что в преддверии мусорной реформы не получил ни одного лота по вывозу отходов с территории города и находится под угрозой закрытия. «Как следует из протокола, заявки по двум лотам признали несоответствующими условиям конкурса, поскольку компания не представила решение общего собрания акционеров на совершение крупной сделки, — говорится в тексте. — Мы глубоко убеждены, что комплектность нашей заявки соответствует требованиям аукционной документации и надеемся, что УФАС объективно подойдет к рассмотрению жалобы, встанет на нашу сторону и результаты конкурса будут пересмотрены».



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что Невский экологический оператор объявил 4 крупных аукциона на вывоз отходов по всему городу. «Автопарк № 6 Спецтранс» пришел на два самых крупных. Один, годичный, включал Выборгский район, Калининский, Красногвардейский, Петроградский, Приморский, часть Центрального (МО «Дворцовый округ», МО «Лиговка–Ямская», МО «Смольнинское») — и правый берег Невского; максимальная стоимость составляла 3,6 млрд. В другой, трехлетний, за 7,2 млрд рублей вписали Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и остаток Центрального. Первый достался не самому известному подрядчику ООО «Эко Лэнд», второй — лидеру рынка «Автопарку № 1 Спецтранс». «Автопарк № 6 Спецтранс» Сергея Глухова в итоге не смог принять участие в торгах, так как его заявки отклонили. Причина — не было представлено решение общего собрания акционеров по одобрению столь крупной сделки.

Из сообщения компании, да и из принципа аналогии, следует, что «шестой» Спецтранс будет оспаривать итоги обоих аукционов. В случае с большим по сумме (и меньшим по объему отходов) он и так выглядел андердогом, так как «единица» — традиционный перевозчик на юге города и собственник крупнейшего полигона в Гатчине «Новый свет-ЭКО». По аукциону на 3,6 млрд, наоборот, казалось у «Автопарка № 6 Спецтранс» все козыри. Сейчас он обслуживает семь районов Санкт- Петербурга, ежегодно вывозит более 3,5 миллиона кубометров отходов, это полмиллиона тонн. «Подопечными» предприятия являются более 2 млн человек, а на линии ежедневно 170 машин; да и доля рынка говорит сама за себя — 42%. Противостоявший ему «Эко Лэнд» — тоже немаленькая компания, оборот под полмиллиарда в год, есть свой полигон, но весовые категории несравнимы. Видимо, именно это имеет в виду «Автопарк № 6 Спецтранс», говоря: «Ни один перевозчик не в состоянии подготовиться к выходу на столь большую территорию за оставшийся месяц».



Это не первая жалоба на аукционы НЭО. Накануне ООО «Парк 16» затормозил определение перевозчика для Пушкинского, части Невского и Колпинского районов. В регоператоре ограничились официальным комментарием с повторением пройденного: «Причиной отклонения заявки «Автопарк № 6 Спецтранс» на участие в аукционе (лот 1 и 2) стало то, что согласно требованиям аукционной документации, если сделка, заключаемая по итогам аукциона, является для участника крупной, то в составе заявки он должен представить решение об одобрении крупной сделки... Решение об одобрении таких сделок общим собранием акционеров не представлено. Аналогично ООО «Парк 16» в составе заявки предоставил решение общего собрания участников об одобрении крупной сделки. Однако не обеспечил необходимого количества голосов, требуемых для принятия решения об одобрении. Необходимо не менее 2/3 голосов, тогда как в собрании приняли участие и голосовали лишь 55% участников общества».



Схожие основания, но совершенно разный контекст. Поражение и последующая жалоба «шестерки» стали сенсацией на рынке: именно «Автопарк № 6 Спецтранс» считался самой близкой НЭО в Петербурге компанией. На реформу они заходили как союзники — особенно с учетом того, что противоположный центр силы тоже сформировался и не скрывал амбиций. Региональный оператор Ленобласти — УК ООЛО — через дочернюю компанию оспаривал результаты конкурса на выбор петербургского оператора, хоть и безуспешно.



Тем интереснее вопрос о происхождении бумажной ошибки компании, которая шла сражаться за гарантированный кусок. Если антимонопольная служба не поддержит доводы «Автопарка № 6 Спецтранс» — останется предположить либо курьез, либо намеренный самоотвод. Сама структура владения намекает на разные варианты. По данным 47news, гендиректору «Автопарка № 6» Сергею Глухову принадлежит 39,5% этой компании (по крайней мере, принадлежало еще недавно). 25% — в залоге у банка «Россия»; напомним, его совет директоров ранее возглавлял крупнейший акционер Юрий Ковальчук, чей сын возглавляет Интер РАО, одного из соучредителей и движущую силу производственной программы НЭО. Наконец, 25,26% «шестерки» — в собственности Василия Леонтьева. Еще несколько дней назад он числился директором «Первой водной компании», где сейчас уже назначен ликвидатор. Соучредителем ее является Иван Адров; в прошлом он также совладелец компании «Парус», другим собственником которой был Алексей Пименов. Это бывший председатель комитета по обращению с отходами Ленинградской области, покинувший эту должность в августе 2021 года, но сохранивший место в совете директоров УК ООЛО. «Фонтанка» запросила у «Автопарка № 6» информацию о возможной продаже доли Глухова в предприятии; ответа не дождалась, сам он на звонок не ответил.



Пока что жалоба «шестерки» в системе госзакупок не отражена (в отличие от жалобы «Парка 16»). Если ее примут — это несколько дней на рассмотрение, в течение которых определение поставщика будет приостановлено, несмотря на итоговый протокол. Если удовлетворят — откат процедуры. «Любой участник может подать жалобу на результаты торгов — это его право и обычный рабочий процесс, — заявили «Фонтанке» в НЭО. — Если жалобу участника признают обоснованной, это несильно повлияет на сроки заключения договора, в этом случае комиссию обяжут повторно рассмотреть заявки и выявить победителя».



В Смольном, который, как и Ленобласть, тоже является соучредителем НЭО, готовы комментировать только собственную часть работы. На вопрос «Фонтанки» там напомнили что Санкт-Петербург и так получил отсрочку на начало работы регоператора, теперь оно в любом случае запланировано на 1 января. По словам чиновников, курирующий комитет по природопользованию провел все необходимые мероприятия: откорректировал территориальную схему обращения с отходами, провел конкурс на выбор оператора, подготовил изменения в нормативные правовые акты, отработал механизмы взаимодействия.

«Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО размещено в открытом доступе на сайте комитета по природопользованию и содержит строгие требования к порядку работы регионального оператора и соблюдению им норм действующего законодательства в сфере обращения с отходами, включая штрафные санкции в случае возможных нарушений», — заявил заместитель председателя комитета Иван Казаков.

Тут уж все зависит от оперативности заказчика, а он будет поспешать — начать работу ему необходимо с января, а до тех пор — заключить договоры со всеми управляющими организациями или напрямую с собственниками жилья. Вот только для этого публичная оферта о заключении договора должна 15 дней отвисеться на сайте НЭО, начиная с определения тарифа на услуги регоператора. А для определения тарифа нужно понимать стоимость перевозки по контрактам, в необходимой выручке оператора на нее приходится до 60%. Ориентировочные цифры НЭО и Смольный наметили, хотя их подход различается: компания предлагает установить разные тарифы на первое и второе полугодия 2022-го, комитет по тарифам — за единообразие. Пока чиновники настаивают на 796 рублях за вывезенный оператором кубометр отходов. При использовании нормативов накопления должно получиться, что собственник жилья будет платить 6,40 рублей с квадратного метра. Но в любом случае цифры еще должно утвердить правительство.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



«Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, Интер РАО и ВТБ, в начале сентября она стала тем самым региональным оператором, который в большинстве других субъектов заработал с 2019-го, а в городах федерального значения взял паузу до 2022-го. За 131 млрд рублей компания должна в течение 10 лет брать на себя полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами города, от транспортировки и сортировки до утилизации и переработки. Для этого предполагается строительство мусороперерабатывающих комплексов. Подробнее о планах компании читайте в интервью ее гендиректора Екатерины Горшковой «Фонтанке».