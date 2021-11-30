Тарифный блок Смольного рассчитал новые тарифы на вывоз мусора в 2022 году

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, предложение Невского экологического оператора выглядит так: с января горожане платят 6,44 рубля с квадратного метра своей жилплощади, с июля — 6,70 рубля. Источник, близкий к жилищному комитету, утверждает, что тарифный блок настаивает на одной сумме на весь год — 6,40 рубля. Напомним, сейчас обращение с коммунальными отходами входит в число жилищных услуг, ставку определяют сами собственники жилья; город директивно назначает плату только для нанимателей — сейчас она составляет 5,58 рубля с квадратного метра. С нового года должен заработать региональный оператор (Невский экологический оператор) на всей территории Петербурга, услуга перейдет в категорию коммунальной, тариф будет общим.



Впрочем, надо понимать, что тариф с квадратного метра — расчетный. Управляющая организация платит региональному оператору исходя из объема вывезенного за месяц мусора. Предложение НЭО — 800 рублей за куб с января, 832 — с июля. Комитет по тарифам предлагает 796 рублей на весь год. В теории это работает так. Предполагаем для простоты, что за месяц оператор вывозит с контейнерной площадки 100 кубометров мусора и выставляет управляющей организации счет по ставке 800 — то есть 80 000 рублей. Дальше управляющая организация должна выставить платежки жильцам. Она берет 80 000 , умножает на коэффициент 0,0066 (именно столько кубов отходов по нормативу образуется с каждого квадратного метра жилья). Получившуюся сумму умножают на площадь квартиры. В идеальном мире всё сходится, житель платит искомые 6,44 с каждого метра.

Рассчитан и тариф для управляющих организаций исходя из тонны массы вывезенного мусора, опять же, отталкиваясь от нормативных коэффициентов. Предложение НЭО — 4 378 и 4 553 рубля за тонну, комитета по тарифам — 4 353 рубля.

