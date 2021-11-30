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Тарифный блок Смольного рассчитал новые тарифы на вывоз мусора в 2022 году

Региональный оператор по обращению с отходами в Петербурге предлагает установить разные тарифы на свои услуги для первого и второго полугодий 2022-го. Комитет по тарифам не хочет множить сущности.

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Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, предложение Невского экологического оператора выглядит так: с января горожане платят 6,44 рубля с квадратного метра своей жилплощади, с июля — 6,70 рубля. Источник, близкий к жилищному комитету, утверждает, что тарифный блок настаивает на одной сумме на весь год — 6,40 рубля. Напомним, сейчас обращение с коммунальными отходами входит в число жилищных услуг, ставку определяют сами собственники жилья; город директивно назначает плату только для нанимателей — сейчас она составляет 5,58 рубля с квадратного метра. С нового года должен заработать региональный оператор (Невский экологический оператор) на всей территории Петербурга, услуга перейдет в категорию коммунальной, тариф будет общим.

Впрочем, надо понимать, что тариф с квадратного метра — расчетный. Управляющая организация платит региональному оператору исходя из объема вывезенного за месяц мусора. Предложение НЭО — 800 рублей за куб с января, 832 — с июля. Комитет по тарифам предлагает 796 рублей на весь год. В теории это работает так. Предполагаем для простоты, что за месяц оператор вывозит с контейнерной площадки 100 кубометров мусора и выставляет управляющей организации счет по ставке 800 — то есть 80 000 рублей. Дальше управляющая организация должна выставить платежки жильцам. Она берет 80 000, умножает на коэффициент 0,0066 (именно столько кубов отходов по нормативу образуется с каждого квадратного метра жилья). Получившуюся сумму умножают на площадь квартиры. В идеальном мире всё сходится, житель платит искомые 6,44 с каждого метра.

Рассчитан и тариф для управляющих организаций исходя из тонны массы вывезенного мусора, опять же, отталкиваясь от нормативных коэффициентов. Предложение НЭО — 4 378 и 4 553 рубля за тонну, комитета по тарифам — 4 353 рубля.

Пока все эти цифры содержатся только в рабочих материалах, конкретный вариант должно будет утвердить правительство.

Напомним, НЭО должен приступить к выполнению обязанностей регионального оператора с января. Как уточняет Смольный, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа компания размещает в СМИ и у себя на сайте предложение (оферту) о заключении договора. Управляющая компания в течение 15 рабочих дней должна направить заявку и приложить необходимые документы. Если она не заключит договор вовремя, он будет считаться автоматически заключенным напрямую с собственниками жилья на 16-й день.

То есть вне зависимости от того, есть ли у гражданина договор с синей печатью, мусор будет вывозиться регулярно, а потребитель должен будет своевременно оплачивать эту услугу.

Большая часть в сумме тарифа традиционно относится к перевозке отходов. НЭО провел соответствующие аукционы и определился с подрядчиками. Однако определение поставщика по нескольким районам уже притормозили жалобой на решение комиссии. Как сообщает «Деловой Петербург», аналогичный ход предпринял «Автопарк № 6 Спецтранс», чью заявку отклонили на двух крупнейших аукционах, в базе госзакупок жалоба пока не отображается. Если процедуру придется откатывать назад, это может затянуть определение тарифа и в конечном итоге начало работы регоператора.

Невский экологический оператор — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИнтерРАО и ВТБ, в начале сентября она стала тем самым региональным оператором, который в большинстве других субъектов заработал с 2019-го, а в городах федерального значения взял паузу до 2022-го. За 131 млрд рублей компания должна в течение 10 лет брать на себя полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами города, от транспортировки и сортировки до утилизации и переработки. Для этого предполагается строительство мусороперерабатывающих комплексов. Подробнее о планах компании читайте в интервью «Фонтанке» ее гендиректора Екатерины Горшковой.

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Комментарии (12)

AndrewBarsik
Если кто-то задал себе вопрос: "Когда же эти обнаглевшие твари наедятся и успокоятся?", спешу ответить: "Никогда". Рост платежей за ЖКУ - способ загнать в долги тех, кто ещё не завяз в кредитной яме. Потом - массовое банкротство и изъятие собственности в пользу бенефициаров. Страна уже не катится, а просто летит к рабовладельческому строю.
Kostyn
У нас на помойке металлическая сетка появилась для пластиковых бутылок и прочего. Теперь все время весь пластик туда кидаю. Это очень хорошая затея! И нигде никто не написал что это за акция, кто организовал, вообще нет информации. А очень хочется узнать кто придумал такое благое дело! Это конечно еще не полноценный раздельный сбор, но большой шаг в ту строну.
AndrewBarsik
5 лет мы слушали бессовестное враньё о том, что переход к оплате с человека, а не с квадратного метра произойдёт одновременно с выбором регионального оператора. Теперь лживые продажные чиновники делают вид, что этого не говорили. Тариф просто тупо повышается причём сразу на 20%, чтобы олигарх, которому "город отдан на разграбление", стал ещё богаче, а жители города ещё беднее.
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