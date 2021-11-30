Тарифный блок Смольного рассчитал новые тарифы на вывоз мусора в 2022 году

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, предложение Невского экологического оператора выглядит так: с января горожане платят 6,44 рубля с квадратного метра своей жилплощади, с июля — 6,70 рубля. Источник, близкий к жилищному комитету, утверждает, что тарифный блок настаивает на одной сумме на весь год — 6,40 рубля. Напомним, сейчас обращение с коммунальными отходами входит в число жилищных услуг, ставку определяют сами собственники жилья; город директивно назначает плату только для нанимателей — сейчас она составляет 5,58 рубля с квадратного метра. С нового года должен заработать региональный оператор (Невский экологический оператор) на всей территории Петербурга, услуга перейдет в категорию коммунальной, тариф будет общим.
Впрочем, надо понимать, что тариф с квадратного метра — расчетный. Управляющая организация платит региональному оператору исходя из объема вывезенного за месяц мусора. Предложение НЭО — 800 рублей за куб с января, 832 — с июля. Комитет по тарифам предлагает 796 рублей на весь год. В теории это работает так. Предполагаем для простоты, что за месяц оператор вывозит с контейнерной площадки 100 кубометров мусора и выставляет управляющей организации счет по ставке 800 — то есть 80 000 рублей. Дальше управляющая организация должна выставить платежки жильцам. Она берет
Рассчитан и тариф для управляющих организаций исходя из тонны массы вывезенного мусора, опять же, отталкиваясь от нормативных коэффициентов. Предложение НЭО — 4 378 и 4 553 рубля за тонну, комитета по тарифам — 4 353 рубля.
Пока все эти цифры содержатся только в рабочих материалах, конкретный вариант должно будет утвердить правительство.
Напомним, НЭО должен приступить к выполнению обязанностей регионального оператора с января. Как уточняет Смольный, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа компания размещает в СМИ и у себя на сайте предложение (оферту) о заключении договора. Управляющая компания в течение 15 рабочих дней должна направить заявку и приложить необходимые документы. Если она не заключит договор вовремя, он будет считаться автоматически заключенным напрямую с собственниками жилья на
То есть вне зависимости от того, есть ли у гражданина договор с синей печатью, мусор будет вывозиться регулярно, а потребитель должен будет своевременно оплачивать эту услугу.
Большая часть в сумме тарифа традиционно относится к перевозке отходов. НЭО провел соответствующие аукционы и определился с подрядчиками. Однако определение поставщика по нескольким районам уже притормозили жалобой на решение комиссии. Как сообщает «Деловой Петербург», аналогичный ход предпринял «Автопарк