Первый пошел. Один из аукционов регоператора на вывоз мусора в Петербурге затормозили жалобой

Жалоба опубликована 29 ноября. Она касается аукциона по транспортированию отходов с территории Пушкинского, части Невского (МО «Ивановский», МО «Невская застава», МО «Обуховский», МО «Рыбацкое») и Колпинского районов. Стартовая цена составляла 855 млн рублей, конкурировали ООО «Парк 16» (в совладельцах Константин Язев, он же соучредитель Автопарка № 1 Спецтранса), ООО «Эко Васт» (принадлежит крупному участнику рынка ПКФ «Петро-Васт») и ООО «Ресурс АТЭ» (принадлежит семье Закурдаевых, работает в Петербурге и Ленобласти, имеет выручку за 2020 год в размере 170 млн).

Заявку «Парка 16» признали не соответствующей требованиям. Участник представил решение собрания по одобрению крупной сделки с 55% от общего числа голосов «за». Комиссия сослалась на один из пунктов устава компании, из которого следует, что необходимый минимум — 66%. В своей жалобе «Парк 16» подчеркивает, что данная сделка не выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности предприятия, а заказчик отнесся к рассмотрению заявок формально. Кроме того, он считает, что в данном случае необходимо руководствоваться другим пунктом устава, согласно которому для одобрения хватает простого большинства голосов.

В итоговом протоколе НЭО значилось, что в аукционе победил «Ресурс АТЭ», который понизил цену до 847 млн рублей. Именно его успех может торпедировать «Парк 16» своей жалобой, определение поставщика остановлено. Интересно, что «Ресурс АТЭ» не совсем чужая компания Автопарку № 1 Спецтранса. В частности, оба этих предприятия значились (а «Ресурс АТЭ» значится до сих пор) собственниками ООО «Новый Свет. ЭКО» (название этой компании неуловимо отличается от названия главного полигона Автопарка № 1 Спецтранса).