На Книжном салоне представят издания о культуре Петербурга и осознанном родительстве

С 16 по 19 мая на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Эрмитажа пройдет XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон. В этом году он посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Году семьи.

В рамках салона пройдут презентации книг о культуре Петербурга: Святослав Коровин расскажет об истории ленинградского рока (17 мая, 19:00, 18+), Татьяна Ерова — о квартирах известных петербуржцев (16 мая, 17:00), Мария Савина — о дореволюционных архитектурных шедеврах и теремах России (18 мая, 16:30), режиссер Сергей Черкасский — о петербургской актерской школе и системе Станиславского (18 мая, 14:00), литературовед Игорь Сухих прочтет лекции о русской литературе (17 мая, 15:00 и 19 мая, 12:00), а доктор исторических наук Сергей Кащенко представит свою книгу «Помещичьи имения Петербургского уезда. 1860–1880-е годы» (17 мая, 17:00).

К юбилею Александра Пушкина будут приурочены дискуссии об актуальности творчества поэта, а к Году семьи — открытый урок о детско-родительских отношениях (17 мая, 17:00) и презентация книги об осознанном родительстве.



Научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов представит свою дебютную литературную работу — магическое краеведческое приключение «Там, за рекой» (16 мая в 18:00).

