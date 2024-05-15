Победой футбольного клуба «Зенит» завершился ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА. Финальный свисток зафиксировал ничейный счет 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты из Петербурга со счетом 5:4. Единственный мяч не смог забить нападающий ЦСКА Антон Заболотный.
Таким образом «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с «Балтикой» из Калининграда.
Для «Зенита» этот финал станет шестым в истории. Всего на счету сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России.