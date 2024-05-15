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    «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России

    2016
    6 комментариев
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА. Финальный свисток зафиксировал ничейный счет 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты из Петербурга со счетом 5:4. Единственный мяч не смог забить нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

    Таким образом «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с «Балтикой» из Калининграда.

    Для «Зенита» этот финал станет шестым в истории. Всего на счету сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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