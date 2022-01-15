FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Из-за жалоб на мусор в Петербурге открыли дополнительную горячую линию

10
Печать

Заработала дополнительная горячая линия, где принимают заявки на вывоз отходов с придомовой территории. Об этом 15 января сообщил «Невский экологический оператор».

Дополнительный телефон call-центра +7(812) 213–07–10.

Линия, как уточнили в НЭО, работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:30, в воскресенье с 10:00 до 17:00.

Также можно обратиться и по прежним номерам, для физических лиц: 7 (812) 303–80–90, для юридических лиц: +7 (812) 305–06–65.

После старта работы регионального оператора жители Петербурга начали жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Как объясняли в НЭО, на ситуацию влияют различные факторы, в том числе неубранный снег и запаркованность внутриквартальных территорий. С 1 по 13 января оператор вывез 394 тыс. кубометров отходов.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

260559361
Как всегда у реформе лица, ответственные за уборку мусора оказались не готовы. Особенно это касается частного сектора.
SNOW
То есть теперь можно звонить мусору напрямую и просить его убраться.
267064872
Что мертвому припарки эти линии и пр.. На Стародеревенской 6 к 1 С 1го Января ничего не вывозят и не собираются. Написали уже кучу жалоб, во всевозможные инстанции.. Подьезды к помойке всегда свободны. Рядом детская площадка, скоро крысы будут играть вместе с детьми.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний