Из-за жалоб на мусор в Петербурге открыли дополнительную горячую линию

Заработала дополнительная горячая линия, где принимают заявки на вывоз отходов с придомовой территории. Об этом 15 января сообщил «Невский экологический оператор».

Дополнительный телефон call-центра +7(812) 213–07–10.

Линия, как уточнили в НЭО, работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:30, в воскресенье с 10:00 до 17:00.

Также можно обратиться и по прежним номерам, для физических лиц: 7 (812) 303–80–90, для юридических лиц: +7 (812) 305–06–65.

После старта работы регионального оператора жители Петербурга начали жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Как объясняли в НЭО, на ситуацию влияют различные факторы, в том числе неубранный снег и запаркованность внутриквартальных территорий. С 1 по 13 января оператор вывез 394 тыс. кубометров отходов.