Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-з

    766мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    В СИЗО отправили волгоградца, который тушил окурки о своего пятилетнего сына

    1459
    1 комментарий

    Родного отца и мачеху пятилетнего мальчика, которые мучили ребенка и тушили о него окурки, 15 мая отправили в СИЗО. Об аресте 38-летнего Эдуарда Геворкова и 37-летней Анастасии Солнышкиной сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

    «Геворков возражал против <...> заключения под стражу и просил применить домашний арест, ссылаясь на то, что скрываться от следствия и суда не намерен. Солнышкина и ее адвокат против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражали», — сказано в сообщении пресс-службы.

    Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

    «Фонтанка» писала об этой шокирующей истории. По данным следствия, 38-летний житель Волгограда два года дома мучил своего маленького сына. В этом принимала участие и сожительница мужчины.

    Медицинский осмотр выявил на теле ребенка множество синяков, ссадин и ран от сигаретных ожогов.

    Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

    Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в социальный центр.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Постановлениями Тракторозаводского районного суда г. Волгограда Геворкову и Солнышкиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июля 2024 года.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Истязание ребенка
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close