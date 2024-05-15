В СИЗО отправили волгоградца, который тушил окурки о своего пятилетнего сына

Родного отца и мачеху пятилетнего мальчика, которые мучили ребенка и тушили о него окурки, 15 мая отправили в СИЗО. Об аресте 38-летнего Эдуарда Геворкова и 37-летней Анастасии Солнышкиной сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

«Геворков возражал против <...> заключения под стражу и просил применить домашний арест, ссылаясь на то, что скрываться от следствия и суда не намерен. Солнышкина и ее адвокат против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражали», — сказано в сообщении пресс-службы.

