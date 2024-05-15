В СИЗО отправили волгоградца, который тушил окурки о своего пятилетнего сына

Родного отца и мачеху пятилетнего мальчика, которые мучили ребенка и тушили о него окурки,
«Геворков возражал против <...> заключения под стражу и просил применить домашний арест, ссылаясь на то, что скрываться от следствия и суда не намерен. Солнышкина и ее адвокат против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражали», — сказано в сообщении пресс-службы.
Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области
«Фонтанка» писала об этой шокирующей истории. По данным следствия,
Медицинский осмотр выявил на теле ребенка множество синяков, ссадин и ран от сигаретных ожогов.
Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области
Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в социальный центр.
Постановлениями Тракторозаводского районного суда