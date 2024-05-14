Отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика в Волгограде. Видео

В Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, на теле которого нашли множество синяков, ссадин и ран от ожогов. Ребенка не только избивали, но и тушили об него окурки.
Как сообщили в пресс-службе
«В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов», — говорится в сообщении. Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в социальный центр.
Уголовное дело возбудили по статье «истязание». В качестве подозреваемых в отдел доставлены
Ранее «Фонтанка» сообщала о приговоре москвичу, который истязал своего малолетнего пасынка. Мужчина избил ребенка, а после удерживал его руки в снегу, пока не наступило обморожение кистей. В результате у мальчика развился некроз и ему пришлось ампутировать четыре пальца на правой и левой кисти.