Отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика в Волгограде. Видео

В Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, на теле которого нашли множество синяков, ссадин и ран от ожогов. Ребенка не только избивали, но и тушили об него окурки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области 14 мая, 38-летний житель Волгограда в квартире по месту своего жительства на протяжении двух лет истязал своего маленького сына. В издевательствах принимала участие и сожительница мужчины.