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    Отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика в Волгограде. Видео

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    В Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, на теле которого нашли множество синяков, ссадин и ран от ожогов. Ребенка не только избивали, но и тушили об него окурки.

    Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области 14 мая, 38-летний житель Волгограда в квартире по месту своего жительства на протяжении двух лет истязал своего маленького сына. В издевательствах принимала участие и сожительница мужчины.

    СУ СК РФ по Волгоградской области

    «В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов», — говорится в сообщении. Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в социальный центр.

    Уголовное дело возбудили по статье «истязание». В качестве подозреваемых в отдел доставлены 38-летний мужчина и 37–летняя женщина. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о приговоре москвичу, который истязал своего малолетнего пасынка. Мужчина избил ребенка, а после удерживал его руки в снегу, пока не наступило обморожение кистей. В результате у мальчика развился некроз и ему пришлось ампутировать четыре пальца на правой и левой кисти.

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