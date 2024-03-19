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    В Москве приговорили отчима-изверга, который отморозил пасынку пальцы

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    40 комментариев

    Зюзинский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, который истязал своего малолетнего пасынка. В результате мальчик получил травмы и лишился нескольких пальцев на руке.

    Как сообщает 19 марта пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, фигурант избил ребенка, нанеся ему травмы различной степени тяжести, а также удерживал его руки в снегу, пока не наступило обморожение кистей. В результате у мальчика развился некроз, и ему пришлось ампутировать четыре пальца на правой и левой кисти.

    Суд признал мужчину виновным по трем статьям: за истязание несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и умышленное нанесение малолетнему вреда здоровью средней тяжести (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и тяжкого (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). По совокупности мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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    Комментарии 40

    Гость19 Мар 2024 в 15:44
    Ставлю на скрепоносного блондина.
    +0−0
    Slava_Rossii219 Мар 2024 в 15:34
    Всего 9 лет за то, что сделал ребёнка инвалидом? Кто принимает такие законы?
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 14:58
    Адвокатян, сюда иди. Расскажи нам про запах своих шертенюхов? Что учуял?
    +1−0
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