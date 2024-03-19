В Москве приговорили отчима-изверга, который отморозил пасынку пальцы

Зюзинский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, который истязал своего малолетнего пасынка. В результате мальчик получил травмы и лишился нескольких пальцев на руке.



Как сообщает 19 марта пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, фигурант избил ребенка, нанеся ему травмы различной степени тяжести, а также удерживал его руки в снегу, пока не наступило обморожение кистей. В результате у мальчика развился некроз, и ему пришлось ампутировать четыре пальца на правой и левой кисти.