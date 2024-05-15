Погранслужба ФСБ назвала самые популярные направления зарубежных поездок россиян в 2024 году

В первом квартале 2024 года россияне совершили 5,3 миллиона заграничных поездок, что на 9% больше зарубежных поездок, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 мая сообщил «Интерфакс» со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ.

Ведомство также рассказало о самых популярных направлениях заграничных поездок среди россиян в текущем году. В первую десятку попали Абхазия, Турция, ОАЭ, Казахстан, Таиланд, Китай, Египет, Грузия, Армения, Эстония. Из общего количества поездок туристическими оказались 2 миллиона: в их число вошли туры в ОАЭ, Турцию, Таиланд, Египет, Китай, Армению, Шри-Ланку, Кубу, Азербайджан и Грузию.