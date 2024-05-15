Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-з

    766мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    Погранслужба ФСБ назвала самые популярные направления зарубежных поездок россиян в 2024 году

    1019
    обсудить

    В первом квартале 2024 года россияне совершили 5,3 миллиона заграничных поездок, что на 9% больше зарубежных поездок, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 мая сообщил «Интерфакс» со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ.

    Ведомство также рассказало о самых популярных направлениях заграничных поездок среди россиян в текущем году. В первую десятку попали Абхазия, Турция, ОАЭ, Казахстан, Таиланд, Китай, Египет, Грузия, Армения, Эстония. Из общего количества поездок туристическими оказались 2 миллиона: в их число вошли туры в ОАЭ, Турцию, Таиланд, Египет, Китай, Армению, Шри-Ланку, Кубу, Азербайджан и Грузию.

    Востребованными оказались и поездки в Узбекистан, на Мальдивы, в Казахстан, Индию, Катар, Сербию, Оман, Киргизию, на Сейшелы и Маврикий.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, куда можно поехать из Петербурга на один день.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПутешествияТурыПогранслужба ФСБ
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close