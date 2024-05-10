Куда поехать из Петербурга на один день? Идеи путешествий на электричке

Фото: Kirill Sirotiuk / iStock Поделиться Поделиться





Длинные выходные созданы для путешествий. Тем более что их можно совершить максимально экономно и за один день — вам понадобится только билет на электричку. «(От)Личный Петербург» регулярно публикует путеводители по Ленобласти, и вот несколько идей для тех, кому нравится исследовать. Для отличных прогулок в окрестностях города есть еще целых два дня!

Приозерск: средневековая крепость и берег Вуоксы Приезжайте в Приозерск, если интересуетесь историей. Этому населенному пункту более 720 лет: поселение Кексгольм (оно же Корела) возникло у устья Вуоксы не позднее XII века. Через Корелу проходил альтернативный торговый путь из варяг в греки, а за крепость вели борьбу шведы и новгородцы.

Фото: Олег Зайкин / iStock Поделиться Поделиться





Здесь можно посетить саму крепость Корела и краеведческий музей в ней, а также посмотреть на новую кирху. После прогулки — перевести дух в живописном городском парке отдыха на острове Каменистый: там вас ждет дикий лес с вековыми соснами, прогулочные дорожки, гранитные скалы и пляжи. Как добраться На электричке с Финляндского вокзала. Быстрее всего — на «Ласточке»: есть рейс на 11:26. Обратные поезда ходят раз в час или два. Время в пути — 2–3 часа. Приморск: финская кирха и длинный мол Берег Финского залива в районе Приморска заселялся еще с IX–X веков. Здесь стоял торговый пост, где купцы останавливались для пополнения запасов во время путешествий из варяг в греки. В разные исторические периоды эта территория находилась под властью Швеции, Финляндии и России. Сейчас в Приморске работает крупный морской торговый порт, специализирующийся на нефтеперевозках.

Фото: Aloova / iStock Поделиться Поделиться





Здесь стоит посетить построенную в начале XX века бывшую лютеранскую кирху Святой Марии Магдалины — там работает Приморский краеведческий музей. Выйдя из кирхи, дойдите до родника с очень вкусной водой. А если спуститься к берегу залива и пройти в сторону Петербурга, вы увидите длинный мол, с которого можно сделать красивые фотографии.

Дальше прогуляйтесь на север до поселка Манола: до прекрасных пляжей в обрамлении высоких сосен и «Стакана» — причала, специально сооруженного для испытаний атомного ледокола «Ленин». Как добраться Самый быстрый способ — на автобусе от станции метро «Парнас». Дорога займет около двух с половиной часов, первый рейс стартует в 8:30. Можно и на электричке от Финляндского вокзала, но ехать придется 3 часа 14 минут, а выехать позже: по выходным поезда отходят в 9:42. Обратно можно уехать на электричке в 17:10 или в 18:40 либо на автобусе — в 17 или 19:30.

Лебяжье: места Бианки и «кладбище поездов» В истории Лебяжьего много интересных моментов. Одно время эти земли принадлежали Салтыкову-Щедрину, который владел имением на южном берегу Финского залива. Здесь традиционно обосновывались лоцманы-мореходы, которые проводили суда в Кронштадт и Петербург. Кроме того, история поселка неразрывно связана с именем Виталия Бианки: в детстве он проводил здесь каждое лето.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Недалеко от станции находится так называемое «кладбище поездов» — железнодорожный музей под открытым небом, в который можно попасть с экскурсией. От «кладбища» пройдитесь в сторону моря — до Приморской улицы. Увидите исторический район Лебяжьего — лоцманское поселение. Всем 27 деревянным строениям здесь около 100–150 лет. Дальше можно дойти до «Поляны Бианки» — охраняемого природного ландшафта, который появился по инициативе местных жителей.

Есть и альтернативный маршрут: как приедете в Лебяжье, можете сразу отправиться к форту Красная Горка — это интересное фортификационное сооружение, при котором есть музей. А оттуда стоит двинуться к Шепелевскому маяку — одному из самых красивых в Ленобласти.

Как добраться На электричке с Балтийского вокзала. Утром поезда ходят в 6:00, 7:30 и 9:50. Вечером последний поезд отходит в 21:49.

Гостилицы: заросший парк и остатки усадьбы, принадлежавшей Миниху, Разумовскому, Потемкину Земли Гостилиц принадлежали генерал-фельдмаршалу Миниху, затем Разумовскому — фавориту императрицы Елизаветы Петровны, а после этого — полковнику Александру Потемкину. В начале XX века они перешли Карлу Симменсу. Здесь можно не только полазать по руинам, но и прогуляться по бывшему приусадебному парку, где до сих пор сохранился каскад прудов.

Фото: Aleksandra Chopik / iStock Поделиться Поделиться





По пути к усадьбе осмотрите остатки старых построек. Вам встретится информационная табличка с фотографией еще целого здания — можете сравнить картинку с сегодняшней и огорчиться. Если будете заходить внутрь усадьбы, будьте предельно осторожны: здание в аварийном состоянии. Потом отправляйтесь гулять в парк — он немного дикий, но тут всё еще угадываются следы старых дорожек и системы прудов. И есть горбатый каменный мостик.

Как добраться На электричке получится с пересадками, поэтому лучше отправляйтесь на станцию метро «Ленинский проспект» и садитесь на автобус № 639. Так доберетесь до Гостилиц примерно за час. Ульяновка: Саблинские пещеры и водопады Ульяновка окружена захватывающими природными ландшафтами. Здесь вы сможете увидеть реки с водопадами, обнажения древних пород и пещеры.

Фото: Vladimir Venediktov / iStock Поделиться Поделиться





От станции можете пойти по Советскому проспекту, а затем по Зеленой улице и добраться до реки Саблинки. Чуть севернее на ее берегах можно полюбоваться Саблинским водопадом. Он, конечно, маленький — совсем не похож на Ниагарский. Но тут тоже можно послушать шум воды. Дальше идем до самой известной — Левобережной — пещеры. Попасть сюда можно только по записи в составе экскурсионной группы. Если записаться на экскурсию не удалось, можно посмотреть на другие пещеры — всего их в округе около 14.

Как добраться

На электричке от Московского вокзала: они ходят практически каждый час. Время в пути до станции Саблино — около 45 минут.

Другие направления для путешествий ищите в материалах «Фонтанки». Здесь еще несколько мест для поездок в Ленобласти, а тут — идеи для отдыха в соседних регионах.

