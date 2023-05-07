От водопада до дворцов. 8 интересных мест в Ленобласти, куда можно добраться без машины

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Главное в путешествии — не длительность и экзотичность, а смена картинки. Уверяем: Ленинградская область прекрасно подходит для отдыха на майских праздниках. Проект «(От)Личный Петербург» продолжает изучать населенные пункты соседнего региона. Рассказываем, куда съездить на электричке на один день — и где увидеть руины старинных усадеб, памятник коту и родные места Римского-Корсакова.



Предыдущую подборку направлений для однодневного путешествия в Ленобласти читайте здесь.

Волхов: причал у реки и советская ГЭС Этот населенный пункт возник как поселок строителей Волховской ГЭС. Ее возводили с 1918 по 1926-й — она стала первой крупной электростанцией в России. Сюда стоит ехать за прекрасными видами реки Волхов — той самой, на которой выше по течению стоит Великий Новгород. Как добраться На электричке от Ладожского вокзала. По утрам они ходят раз в час-полтора — начиная с 5:45. Дорога займет до 2 часов 25 минут, но если поймаете «Ласточку» — до 1 часа 50 минут. Обратно — так же.

Что здесь делать Выходите на станции «Волховстрой-2» и сразу идите к реке. С набережной откроется вид на Волховскую ГЭС. Если вам интересна история науки и техники, зайдите в музей при станции либо заранее закажите экскурсию у сторонних организаций.

Волховская ГЭС — одна из главных достопримечательностей города Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Дальше можно дойти до парка 40-летия ВЛКСМ: прогуляться по дорожкам, отдохнуть на скамейках, спуститься к пристани и посмотреть на реку.

Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться





Либо сразу от ГЭС отправляйтесь к пешеходному мосту через Волхов, переходите на другой берег и идите в краеведческий музей. Он занимает дом главного инженера ГЭС Генриха Графтио — здание построено в начале XX века. Здесь можно узнать о личности инженера, строительстве электростанции и развитии города.



Дом Графтио Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться





Чуть севернее в микрорайоне Плеханово есть еще красивая церковь Ильи Пророка, возведенная в XIX веке. Но сюда лучше добираться на такси.

Церковь Ильи Пророка Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться





Тихвин: Успенский монастырь и родные места Римского-Корсакова Тихвинский погост активно развивался в XIV веке — он располагался на перекрестке торговых путей, которые связывали Волгу с Ладогой и Балтийским морем. К XVI веку это был уже известный торговый и ремесленный центр. Постройки, дошедшие до нас с тех времен, сохранились на территории Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. А еще Тихвин — родина композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Как добраться На электричке от Московского вокзала. Стартует она в 7:36, ехать придется 3 часа 45 минут. Обратный поезд отходит в 17:07 и идет 3,5 часа. С автовокзала № 2 на набережной Обводного канала ходят и автобусы: время в пути чуть меньше — 3 часа 20 минут.

Что здесь делать От железнодорожной станции отправляйтесь сразу в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. По его территории можно гулять свободно. Осмотрите келейные корпуса, звонницу, Покровскую церковь — все эти сооружения возвели в XVI–XVII веках, хотя позже они и были перестроены.



На территории монастыря работает историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей города Тихвина: там представлены археологические находки, этнографическая экспозиция, рассказывается о быте жителей города конца XIX — начала XX веков.

Вход на территорию Тихвинского Богородичного Успенского монастыря свободный Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Советуем также посетить дом-музей Римского-Корсакова — родовую усадьбу его семьи, возведенную в 1801 году и дошедшую до нас практически в подлинном виде. Здесь сохранились оригинальные лепные карнизы, двери, печи и полы. К тому же она совсем недалеко от монастыря.

Отдохнуть после прогулки в ожидании обратной электрички можно в «Парке Поколений». Это благоустроенная зеленая зона со смотровой площадкой, откуда открывается отличный вид на излучину Тихвинки и купола Успенского Богородичного мужского монастыря. Рощино: природные заказники и памятник коту Тотти Этот поселок на границе Ленобласти и Курортного района Петербурга до середины XX века принадлежал Финляндии — тогда он назывался Райвола. После окончания Великой Отечественной войны райисполком не случайно выбрал для населенного пункта такое зеленое название: тут было много березовых и осиновых рощ. И Рощино до сих пор отличное место для любителей природного туризма.

Как добраться На электричке от Финляндского вокзала. Поезда ходят весь день раз в час или два. Дорога в обычном составе займет 1 час 5 минут, на «Ласточке» — 36 минут. Что здесь делать От станции «Рощино» можно составить два маршрута выходного дня. Первый — для тех, кто хочет увидеть поселок.

Отправляйтесь к Никольской церкви, что стоит у Рощинского озера, и полюбуйтесь зданием. Оно современное, но в точности повторяет облик храма, возведенного в 1881-м.

Фотографии из Рощино только зимние. Но вы сами видите погоду за окном Фото: Елена Рожнова / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Обратите внимание на стоящий неподалеку памятник Эдит Сёдергран — финской поэтессе шведского происхождения, жившей в Райволе в начале XX века и умершей всего в 31 год. Рядом с монументом — памятник ее коту Тотти. Говорят, Сёдергран невероятно любила своего питомца, а он отвечал ей полной взаимностью.



Прогуляйтесь до пляжа у Рощинского озера, посмотрите на воду и отдохните. Если пойдете в сторону Речной улицы, увидите интересное здание довоенной финской постройки — на современных навигаторах оно почему-то называется Домом аптекаря. Внутри даже сохранились две финские изразцовые печи.

Недалеко от церкви — Рощинское озеро Фото: Елена Рожнова / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Второй маршрут — для любителей лесных прогулок. Как выйдете со станции, сразу направляйтесь в другую сторону, до Линдуловской рощи — и приступайте к вдумчивой прогулке: надо неторопливо идти, дышать и наслаждаться вековыми деревьями. Здесь с середины XVIII века выращивали лиственницы для нужд кораблестроения. Сегодня можно полюбоваться архангельской, камчатской, сибирской и европейской.



Если в Линдуловской роще вы уже были, идите гулять в Гладышевский заказник. Протекающие по его территории реки — единственные в окрестностях Петербурга, в которых живет моллюск жемчужница европейская — она занесена в Красную книгу России.

Линдуловская роща — лучшее место для лесных прогулок Фото: Вадим Кухтин / сайт Особо охраняемых природных территорий Ленинградской области Поделиться Поделиться





Шлиссельбург: старая крепость и берег Ладоги Сердце Шлиссельбурга — крепость Орешек — еще в 1323 году была основана новгородцами. Потом она неоднократно переходила из рук в руки: то шведам, то русским. Именно для посещения крепости (стоящей, к слову, на отдельном острове) сюда стоит ехать туристу.

Как добраться Можно на электричке — от Финляндского вокзала до станции «Петрокрепость». Они ходят весь день раз в час-два, путь занимает чуть больше часа. Правда, так вы попадете не в Шлиссельбург, а в поселок имени Морозова, но от него тоже можно добраться до крепости на теплоходе.

Другой вариант: на автобусе № 575 от станции «Улица Дыбенко». Они ходят примерно раз в полчаса, дорога займет 45 минут. Что здесь делать Конечно, в первую очередь — посетить крепость «Орешек». Нужно будет сесть на катер: в Шлиссельбурге причал находится у памятника Петру I, в поселке имени Морозова — недалеко от железнодорожной станции, в конце улицы Скворцова. В крепости можно лазать по лесенкам, подниматься на стены и заглядывать в башни. А также увидеть законсервированный фрагмент первой каменной крепости 1352 года, который археологи раскрыли в 1968 году.



Обязательно стоит в музей: старую и новую тюрьмы. Тут можно посмотреть на бывшие одиночные камеры, в которых содержались декабристы, народовольцы и революционеры, казненные в цитадели крепости.

Крепость «Орешек» стоит на отдельном острове Фото: Adobe Stock По стенам можно гулять Фото: Adobe Stock На территории крепости много интересного Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





В конце прогулки, если не будет ветрено, можете прогуляться по берегу Орехового острова — полюбоваться голубой гладью Ладожского озера и перекусить в кафе. Если совершенно случайно вам надоест смотреть на воду и облака (ну мало ли, некоторым надоедает), посмотрите под ноги: на пляже можно увидеть много интересных… кирпичей. С историческими клеймами производителей.



Когда вернетесь в Шлиссельбург, обратите внимание на старые шлюзы Староладожского канала — они совсем недалеко от причала. Канал был построен еще в начале XVIII века, соединял Волхов и Неву и на тот момент был крупнейшим гидротехническим сооружением Европы.

У Ладожского озера сохранилось несколько старых шлюзов Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





А еще советуем зайти в музей истории города. Тут можно познакомиться со средневековой жизнью новгородцев, совершить виртуальное путешествие по Староладожскому каналу, узнать о судостроении и судоходстве в истоке Невы и событиях Великой Отечественной войны.

Гатчина: дворцы, парк и самый необычный дом в стиле модерн Гатчина — столица Ленобласти, а исторический центр этого города включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во времена Российской империи территория нынешнего города долгие годы называлась Гатчинской мызой и принадлежала близким и родственникам императоров, а в некоторые периоды — Павлу I, Николаю I, Александру II, Александру III.

Как добраться Можно на электричке: поезда отходят от Балтийского вокзала каждый час или два. Время в пути — 1 час. Можно и на автобусе № 431 от станции «Московская», без пробок доберетесь где-то за 45 минут. Что здесь делать Вариантов — множество, и посетить всё за день вы вряд ли успеете. Так что лучше заранее выберите фаворитов и составьте маршрут.

Первым делом можно посетить Большой Гатчинский дворец — резиденцию, построенную по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди для фаворита Екатерины I Григория Орлова. Здесь множество комнат с воссозданными интерьерами и есть даже подземный ход.

Обязательно посетите Большой гатчинский дворец Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Как посмотрите дворец, отправляйтесь во Дворцовый парк — это отличное место для прогулок с духом имперской роскоши. Взгляните на Липовый и Голландские сады, разбитые в конце XVIII века, Серебряное озеро с гротом, каменные мостики.

Гуляя в парке, можно почувствовать себя императором Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Еще один интересный дворец — Приоратский. От него так и веет духом Средневековья: возведен он был в 1799 году, но для рыцарей Мальтийского ордена — отсюда и соответствующий стиль. Сложно поверить, но здание построено практически из земли: в качестве материала использовались слои спрессованного суглинка, которые проливались известковым раствором.

Приоратский дворец — почти средневековый замок Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если вдруг вы всё это уже видели или вас интересуют нетривиальные достопримечательности, вот другой маршрут.

От вокзала идите в музей-усадьбу Щербова. Это одно из самых необычных зданий Петербурга и окрестностей, выстроенное в стиле модерн, — с покатой крышей, огромным холлом, окнами разной формы. Когда-то тут был центр культурной жизни Гатчины: бывали Шаляпин, Куприн, художники Нестеров и Первухин, композитор Андреев.

До чего необычное здание, правда? Фото: Анастасия Коренькова / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Можно еще посетить краеведческий музей Гатчины — он совсем неподалеку. Тут всё про историю города: есть и археологические находки, и элементы интерьера городских квартир середины ХХ века. Копорье: средневековая крепость и руины усадьбы Путешествие сюда станет настоящим приключением для любителей рыцарей и средневековья. Заложенную в 1237 году крепость у представителей Ливонского Ордена отбивал еще Александр Невский. Потом здание много раз захватывали, разрушали и отстраивали вновь то новгородцы, то шведы. И сегодня в его внешнем облике сохранился старинный дух.

Как добраться Если вы своим ходом, садитесь на электричку на Балтийском вокзале и езжайте до станции «Калище». Они отходят утром — в 6, 7:30 и 9:13 — и идут чуть меньше 2 часов. Когда доберетесь до станции, садитесь на автобус № 677 — он довезет вас прямо до крепости. Что здесь делать Посетить крепость можно в составе организованной экскурсии, которые проходят каждый час. Подняться на стены и башни не получится, но вам как минимум удастся рассмотреть всё в деталях. После посещения крепости можно обойти ее вокруг: пройти по бывшему оврагу и восхититься высотой скалы, на которой стоит постройка.

Попасть в крепость можно только с экскурсией Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Еще один интересный объект неподалеку от Копорья — руины старинной усадьбы Куммолово. От крепости до нее можно доехать на том же автобусе № 677. Ваша остановка — деревня Ломаха. Оттуда идите до усадьбы пешком, но имейте в виду, что путь займет около часа.

Строили это здание по проекту архитектора Беретти, который одно время занимал должность городового архитектора Петербурга. В разные эпохи комплекс принадлежал разным дворянским родам: лейб-медику Петра I Ивану Блюментросту, тайному советнику Якову Шмидту, директору канцелярии Министерства внутренних дел Константину фон Веймарну. На одной из стен сохранились следы надписи про победу коммунизма. В советские времена тут базировался авиаполк, а потом база отдыха Государственного оптического института. Гостилицы: заросший парк и остатки усадьбы, принадлежавшей Миниху, Разумовскому, Потемкину Нынешние Гостилицы повидали много знатных имен. Они принадлежали генерал-фельдмаршалу Миниху, потом Разумовскому — фавориту императрицы Елизаветы Петровны, затем — полковнику Александру Потемкину, а в начале XX века — Карлу Симменсу. Тут можно не только осмотреть руины, но еще прогуляться по бывшему приусадебному парку, где сохранился каскад прудов.

Как добраться На электричке получится с пересадками, поэтому лучше отправляйтесь на станцию метро «Ленинский проспект» и садитесь на автобус № 639. Так доберетесь до Гостилиц примерно за час. Что здесь делать По пути к усадьбе осмотрите остатки старых построек. Вам встретится информационная табличка с фотографией еще целого здания — можете сравнить картинку с сегодняшней и ужаснуться.

Если будете заходить внутрь усадьбы, будьте предельно осторожны: здание в аварийном состоянии. На некоторых стенах остались следы краски. Гуляя по бывшим комнатам, можно представить, где были холл, залы, столовая и кухня.

Сохранились стены усадьбы, а вот перекрытия — нет Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Когда закончите осмотр, обратите внимание на действующую церковь Троицы Живоначальной, построенную еще в XVIII веке. А потом отправляйтесь гулять в парк — он немного дикий, но тут всё еще угадываются следы старых дорожек и системы прудов, а еще горбатый каменный мостик.

Возможно, когда-то здесь гуляли Елизавета Петровна и Разумовский Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Ульяновка: Саблинские пещеры и водопады Ульяновка, которая до 1923 года называлась Саблино, окружена невероятными природными ландшафтами. Здесь реки с водопадами, обнажения древних пород и пещеры. Все — искусственные, образовавшиеся в результате добычи песка, но это нисколько не умаляет их красоту.

Как добраться На электричке от Московского вокзала: они ходят практически каждый час. Время в пути до станции «Саблино» займет около 45 минут. Что здесь делать От станции можете пойти по Советскому проспекту, а затем по Зеленой улице и добраться до реки Саблинки. Чуть севернее на ее берегах можно полюбоваться Саблинским водопадом. Он, конечно, маленький — совсем не похож на Ниагарский. Но тут тоже можно послушать шум воды.

Дальше идем до самой известной — «Левобережной» — пещеры. Попасть сюда можно только по записи в составе экскурсионной группы. Это протяженный, оборудованный маршрут для туристов длиной около километра. В больших залах вы увидите экспозицию, рассказывающую о месте пещер в истории человечества, а еще единственную действующую в России подземную часовню Николая Чудотворца.

В Саблинских пещерах есть даже озера Фото: читательница Фонтанки Софья П. Поделиться Поделиться





Если записаться на экскурсию не удалось, можно посмотреть на другие пещеры — всего их в округе около 14.

В Левобережной пещере есть единственная действующая в России подземная часовня Николая Чудотворца Фото: читательница Фонтанки Софья П. Поделиться Поделиться





В пещеру «Трехглазку» попадете, если пойдете от поселка к мосту и свернете на тропинку слева. В «Жемчужную» — если перейдете на другую сторону моста и пойдете вдоль реки к обрывистым берегам. Дальше по реке найдете еще пещеру «Штаны».

Осторожно! В пещерах можно встретить летучих мышей Фото: читательница Фонтанки Софья П. Поделиться Поделиться





Да и вообще в Ульяновке приятно погулять по территории памятника природы «Саблинского». По берегам рек вам встретятся обнажения горных пород: древних песчаников и известняков. В них можно увидеть трилобитов, головоногие моллюски, иглокожих.

