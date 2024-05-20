Гееборца Булатова оштрафовали из-за плаката бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой

Тверской районный суд Москвы 20 мая оштрафовал активиста Тимура Булатова. Дискредитацию армии увидели в его репосте в собственные соцсети публикации об экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой.
Согласно карточке суда, дело рассмотрено 20 мая, назначено административное наказание. Издание «Осторожно, новости» уточняет, что речь идёт о штрафе в 50 тысяч рублей.
Как писала «Фонтанка», поводом послужил репост с критикой Марины Овсянниковой, к нему была прикреплена картинка с бывшей сотрудницей Первого канала и плакатом, с которым она вышла в эфир. Именно в тексте на плакате и увидели дискредитацию.
Ранее в разговоре с «Фонтанкой» Булатов говорил, что ему пришло письмо по почте по месту регистрации от УМВД Тверского района столицы. По мнению Булатова, он не писал ничего, что могло бы дискредитировать армию, в своих соцсетях, наоборот, всячески поддерживал и помогал.
«Где я и где дискредитация», — говорил Булатов. Он отмечал, что по его заявлениям было возбуждено несколько уголовных дел о фейках, по которым фигуранты получили сроки. Среди прочих он перечислил дело художницы Саши Скочиленко.