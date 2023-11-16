Художницу Скочиленко приговорили к семи годам лишения свободы

Суд приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине. Об этом 16 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из здания Василеостровского районного суда.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Скочиленко не признала свою вину в распространении заведомо ложной информации: «Я глубоко убеждена, что действовала в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, но боюсь, что понимаю статью иначе».

Художница отрицает и мотив политической ненависти. «Я переполнена чувством сострадания. Мне жалко любых солдат, любых мирных жителей и любых городов», — заявила она во время прений. В последнем слове Скочиленко вспомнила о мятеже уже покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и уголовном деле, которое закрыли через день после того, как оно было возбуждено. «Почему же я уже полтора года нахожусь под стражей? Вместе с убийцами, ворами, совратителями несовершеннолетних и организаторами занятия проституцией. Неужели мой скромный поступок сопоставим с этими преступлениями?» — заявила художница.

Вынесенный приговор она назвала «посланием для общества» и добавила, что «была честна перед собой и перед судом». Поддержать Скочиленко пришли режиссер Александр Сокуров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»).

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прокурор запрашивал для Скочиленко 8 лет лишения свободы при максимальном сроке в 10 лет. В качестве смягчающих обстоятельств он предложил учесть положительные характеристики художницы и её участие в благотворительных акциях.

Художницу Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Подробнее о ее деле читайте в нашем материале.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После вынесения приговора приставы на первом этаже суда задержали слушателя Андрея Саяпова, который пришел на заседание с листовкой. После заседания 14 ноября в суде задерживали другую слушательницу — Ануш Панину. На нее составили протокол о неисполнении требования судебного пристава.