В петербургском суде задержали слушательницу, которая пришла на заседание по делу Скочиленко

В Василеостровском районном суде задержали петербурженку Ануш Панину, которая пришла на заседание по делу художницы Саши Скочиленко. Другим они запомнилась клоунским носом, который традиционно надевает на слушания.



«Гражданке было предложено пройти для составления административного протокола. Она отказалась пройти, в связи с чем была применена физическая сила. Она была доставлена в служебное помещение для составления протокола», — заявил судебный пристав после заседания 14 ноября.

Один из очевидцев присутствовавших в коридоре сказал «Фонтанке», что видел, как девушке заломили руку. Все происходило на первом этаже. О том, что что-то неладно, другие слушатели узнали по крику.