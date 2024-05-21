    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    765мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.65eur98.58

    Граждане с допуском к гостайне обязаны будут за месяц уведомлять ФСБ о выезде за границу. Указ подписан президентом

    1508
    9 комментариев

    Граждане России, имеющие допуск к гостайне, обязаны будут уведомлять Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР) о намерении выехать за границу как минимум за 30 дней до отъезда. Об этом стало известно 20 мая из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

    Новые правила выезда распространяются на должности, предполагающие допуск к гостайне и касаются также сенаторов, депутатов Госдумы или региональных заксобраний, судей, глав муниципалитетов, адвокатов, обладающих совершенно секретными сведениями: такие граждане обязаны будут проинформировать СВР и территориальный орган ФСБ в письменном виде не позднее чем за 30 календарных дней до даты выезда.

    В уведомлении о планах покинуть Россию необходимо будет указать наименование должности, Ф.И.О., дату рождения, цель выезда, список посещаемых государств и сроки поездки, вид транспорта, адрес места пребывания за рубежом. От обязанности уведомлять СВР и ФСБ освобождаются лишь лица, подлежащие государственной охране, или сотрудники, выезд которых из России определяется иными распоряжениями президента.

    Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий руководителям предприятий проверить заграничные паспорта сотрудников, имеющих допуск к государственной тайне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГостайнаВыезд за границуУказ Путина
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close