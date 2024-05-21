Граждане с допуском к гостайне обязаны будут за месяц уведомлять ФСБ о выезде за границу. Указ подписан президентом

Граждане России, имеющие допуск к гостайне, обязаны будут уведомлять Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР) о намерении выехать за границу как минимум за 30 дней до отъезда. Об этом стало известно 20 мая из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Новые правила выезда распространяются на должности, предполагающие допуск к гостайне и касаются также сенаторов, депутатов Госдумы или региональных заксобраний, судей, глав муниципалитетов, адвокатов, обладающих совершенно секретными сведениями: такие граждане обязаны будут проинформировать СВР и территориальный орган ФСБ в письменном виде не позднее чем за 30 календарных дней до даты выезда.
В уведомлении о планах покинуть Россию необходимо будет указать наименование должности, Ф.И.О., дату рождения, цель выезда, список посещаемых государств и сроки поездки, вид транспорта, адрес места пребывания за рубежом. От обязанности уведомлять СВР и ФСБ освобождаются лишь лица, подлежащие государственной охране, или сотрудники, выезд которых из России определяется иными распоряжениями президента.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий руководителям предприятий проверить заграничные паспорта сотрудников, имеющих допуск к государственной тайне.