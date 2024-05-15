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    В Думу внесли законопроект, разрешающий работодателю проверку загранпаспортов россиян, допущенных к гостайне

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    4 комментария

    В Госдуму внесен законопроект, позволяющий руководителям предприятий проверить заграничные паспорта сотрудников, имеющих допуск к государственной тайне. Документ размещен в электронной базе 15 мая, авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России».

    Поправки предлагается внести в закон «О государственной тайне», а именно, дополнить статью закона, устанавливающую ограничения прав должностных лиц или граждан, допущенных к гостайне. Так, руководитель органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, принявшей решение о допуске гражданина к государственной тайне, получит право «знакомиться с документами, удостоверяющими личность гражданина России за пределами территории РФ», своего сотрудника.

    На данный момент законодательством закреплена обязанность работников, допущенных к сведениям, содержащим гостайну, согласовывать в письменном виде с руководителем выезд за границу по частным делам (для работников, допущенных или ранее допускавшихся к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям). Для тех, кто имеет доступ к секретным сведениям, достаточно письменно уведомить руководителя о таком выезде.

    Депутаты полагают, что проверить, были ли работником, допущенным к гостайне, соблюдены условия выезда за границу, можно путем проверки загранпаспорта, в который при пересечении границы погранслужбами вносятся отметки. Сопоставление этих данных является быстрым и простым способом осуществления контроля за соблюдением условий выезда за границу, уверены авторы законопроекта.

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    ЗаконопроектГостайнаЗаграничный паспорт
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    Комментарии 3

    dervish15 Мая 2024 в 14:22
    Начнем с ГД.
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