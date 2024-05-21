Байден: «Мы хотим, чтобы ХАМАС было разгромлено, и работаем с Израилем, чтобы это произошло»

Соединенные Штаты Америки помогают Израилю в деле обнаружения лидера палестинского радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и остальных участников группировки. Об этом 20 мая заявил президент США Джо Байден, комментируя возможную выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест высокопоставленных израильских чиновников, причастных к гуманитарному кризису в секторе Газа.
«Мы хотим, чтобы ХАМАС было разгромлено, и работаем с Израилем, чтобы это произошло», сказал Байден (цитата по ТАСС). Лидеров ХАМАСа он назвал «мясниками».
Действия Израиля в секторе Газа, на его взгляд, не являются геноцидом. «Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль», высказался глава государства, выступая в Розовом саду Белого дома на торжественном приеме, посвященном еврейскому наследию США.
Ранее прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Супруга кинорежиссера, актера и активиста Джорджа Клуни Амаль, принимала участие в подготовке заключения для МУС по поводу ситуации в секторе Газа.