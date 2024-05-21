Байден: «Мы хотим, чтобы ХАМАС было разгромлено, и работаем с Израилем, чтобы это произошло»

Соединенные Штаты Америки помогают Израилю в деле обнаружения лидера палестинского радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и остальных участников группировки. Об этом 20 мая заявил президент США Джо Байден, комментируя возможную выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест высокопоставленных израильских чиновников, причастных к гуманитарному кризису в секторе Газа.



«Мы хотим, чтобы ХАМАС было разгромлено, и работаем с Израилем, чтобы это произошло», сказал Байден (цитата по ТАСС). Лидеров ХАМАСа он назвал «мясниками».