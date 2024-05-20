Супруга Джорджа Клуни помогла Международному уголовному суду оценить ситуацию в секторе Газа

Супруга кинорежиссера, актера и активиста Джорджа Клуни Амаль, британская юристка ливанского происхождения, принимала участие в подготовке заключения для Международного уголовного суда (МУС) по поводу ситуации в секторе Газа. Об этом стало известно 20 мая из заявления главного прокурора МУС Карима Хана.

«Сегодня я подаю ходатайства о выдаче ордеров на арест в Палату предварительного производства I Международного уголовного суда по ситуации в Государстве Палестина. На основании доказательств, собранных и изученных моим Управлением, у меня есть разумные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галлант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Государства Палестина».

