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    Супруга Джорджа Клуни помогла Международному уголовному суду оценить ситуацию в секторе Газа

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    Супруга кинорежиссера, актера и активиста Джорджа Клуни Амаль, британская юристка ливанского происхождения, принимала участие в подготовке заключения для Международного уголовного суда (МУС) по поводу ситуации в секторе Газа. Об этом стало известно 20 мая из заявления главного прокурора МУС Карима Хана.

    «Сегодня я подаю ходатайства о выдаче ордеров на арест в Палату предварительного производства I Международного уголовного суда по ситуации в Государстве Палестина. На основании доказательств, собранных и изученных моим Управлением, у меня есть разумные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галлант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Государства Палестина».

    В числе экспертов по международному праву, созванных для рассмотрения доказательств и юридического анализа, Хан назвал имя Амаль Клуни — «эксперта с огромным авторитетом в области международного гуманитарного права и международного уголовного права». По словам прокурора, ее «независимый экспертный анализ поддержал и укрепил заявки, поданные сегодня моим Управлением».

    О возможной выдаче ордеров МУС на арест израильских чиновников СМИ писали в конце апреля.

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    Амаль клуниОрдер мусСектор ГазаВоенное преступление
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