СМИ: Международный уголовный суд готовит ордера на арест израильских чиновников из-за войны в секторе Газа. США пригрозили МУС «ответными мерами»

Международный уголовный суд (МУС) планирует инициировать арест высокопоставленных израильских чиновников, причастных к гуманитарному кризису в секторе Газа: препятствованию доставки гуманитарной помощи и чрезмерно жестких ответах на нападение палестинского движения «Хамас». Об этом сообщает издание Axios.

МУС также может выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. На эти еще не предпринятые действия уже успели отреагировать власти США. По информации издания, в разработке находится законопроект, который будет «реагировать на любые ордера», а в отношении должностных лиц МУС, по словам председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола, могут быть введены санкции.