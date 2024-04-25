Власти Израиля объявили о скором наступлении на «последний оплот» ХАМАС в Рафахе. В этом районе находится 1,5 миллиона мирных жителей

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в самом южном населенном пункте сектора Газа, Рафахе, начнется уже скоро и будет завершена только после полного уничтожения всех батальонов группировки ХАМАС. Об этом 25 апреля в ходе русскоязычного брифинга объявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

В наступлении, как ожидается, будет задействована 162-я дивизия ЦАХАЛ.

До сих пор по населенному пункту наносились лишь точечные удары. В Рафахе, по заверениям Израиля, сосредоточены все уцелевшие силы ХАМАС, однако помимо них в населенном пункте находятся и 1,5 миллиона мирных жителей, ранее бежавших на юг из других регионов страны. Несмотря на обещание израильских властей эвакуировать гражданское население в другие части палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам, США и другие западные страны выразили несогласие с полномасштабной военной операцией в Рафахе.