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    ХАМАС заявило о готовности к перемирию с Израилем — на пять лет или больше. Но есть условия

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    Перемирие между Израилем и ХАМАС возможно при условии создания полностью суверенного палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и возвращении всех палестинских беженцев в соответствии с международными резолюциями. Об этом стало известно 25 апреля из интервью члена политбюро группировки Халиль аль-Хайя Associated Press.

    При выполнении этих условий ХАМАС согласится сложить оружие и будет преобразовано в политическую партию. По словам члена политбюро, такое соглашение — единственный выход для обеих сторон, поскольку «Израиль не добивается значительного успеха в операциях в секторе Газа, операция в Рафахе не поможет в уничтожении ХАМАС, а всего израильские военные уничтожили не больше 20% потенциала ХАМАС — в том числе в плане количества бойцов».

    Ранее Совбез ООН не принял резолюцию о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

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