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    Пересдать ЕГЭ по любому предмету в 2024 году смогут не все. На кого действует новый порядок

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    Новый порядок пересдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), при котором неудовлетворительный результат по необязательному предмету можно будет пересдать тем же летом, не распространяется на выпускников прошлых лет. Об этом 20 мая сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в своем телеграм-канале.

    «Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля», — сообщил Александр Мажуга, уточнив, что новые правила распространяются только на выпускников 2024 года. И так будет ежегодно.

    Также он уточнил, что пересдающие ЕГЭ по новому порядку до конца приёмной кампании имеют право подавать апелляцию. Это можно будет сделать в течение двух дней после официального объявления результатов экзамена.

    Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где среди прочего учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена. Дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля, основной период экзаменов стартует 23 мая и завершится 5 июля.

    29 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил организовать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Воспользоваться «вторым шансом» при сдаче ЕГЭ выпускники смогут лишь один раз — и с важным условием, что первая оценка будет аннулирована. Мнения учителей и репетиторов о нововведении читайте в материале «Фонтанки».

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