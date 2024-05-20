Пересдать ЕГЭ по любому предмету в 2024 году смогут не все. На кого действует новый порядок

Новый порядок пересдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), при котором неудовлетворительный результат по необязательному предмету можно будет пересдать тем же летом, не распространяется на выпускников прошлых лет. Об этом 20 мая сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в своем телеграм-канале.

«Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля», — сообщил Александр Мажуга, уточнив, что новые правила распространяются только на выпускников 2024 года. И так будет ежегодно.