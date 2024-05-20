В России поднимут налоги? Что обсуждали и к чему пришли эксперты на заседании в Госдуме

В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам. В центре внимания — прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Кто будет платить больше, на что уйдут полученные доходы и какие есть риски — на эти вопросы 20 мая попытались ответить представители власти и бизнеса.
Что думает Минфин
«Справедливая налоговая система» должна обеспечить ресурсы для решения общенациональных задач в социальной и экономической сферах, отметил министр финансов России Антон Силуанов. Целью изменений в налоговой системе, заявил глава Минфина, является не только социально-экономическое развитие регионов, но и сокращение неравенства.
Изменения параметров налога на доходы физических лиц (НДФЛ) «не должны затронуть большинство граждан», подчеркнул Силуанов. Он заявил, что речь пойдет только о людях с высокими доходами, а в выигрыше останутся семьи с детьми, которые нуждаются в государственной поддержке.
Министр финансов также заявил о планах по налоговой амнистии. Она будет распространена на те компании, которые откажутся от дробления бизнеса и будут работать в легальном режиме. Средства направят на поддержку предпринимателей, которые инвестируют в производство, инновации и развитие регионов.
Налоговые сборы пойдут на повышение социальных выплат и поддержку материнства и детства. Программы, такие как продление материнского капитала и охрана материнства и здоровья женщин, будут приоритетными направлениями расходования средств.
Позиция малого бизнеса
Необходимость донастройки параметров налоговой системы в связи с ростом социальных расходов и расходов на оборону поддержал президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он отметил, насколько важно для бизнеса иметь возможность планировать на долгосрочную перспективу, и попросил зафиксировать новшества на ближайшие 6 лет.
По словам Калинина, решение по донастройке налоговой системы следует принять в весеннюю сессию. В таком случае деловое сообщество не только успеет сверстать бизнес-планы на будущий год с учетом внесенных изменений, но и составить проекты инвестиционной деятельности. Параллельно необходимо внести и законопроект о налоговой амнистии. Изменения, по словам главы «Опоры России», должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Закрепить их следует на законодательном уровне, с тем чтобы не было отсылочных норм.
«По налогу на доходы на физических лиц. Мы согласны с тем, что те, кто зарабатывает больше, должны платить налог в большем размере. Но здесь главное — не перегнуть палку. Мы все понимаем, что при высоком уровне налогообложения по подоходному налогу люди будут уводить зарплаты в тень», — подчеркнул Александр Калинин. Он отметил, что за последние годы зарплаты существенно «обелились», однако ситуация может измениться.
Глава «Опоры России» отдельно обратился к министру финансов, с тем чтобы эксперимент по спецрежиму «Налог на профессиональные доходы» (самозанятые) не менялся до 2028 года — «это доверие налогоплательщиков».
Позиция крупного бизнеса
При принятии решения об изменении системы налогообложения в России правильно было бы ввести понятие «активно инвестирующие компании», считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Мы считаем, что было бы правильно внедрить инвестиционный налоговый вычет для инвестиционно активных компаний. Таким образом можно будет поощрять тех, кто не выводит деньги ни в дивиденды, ни за пределы российской юрисдикции, а активно инвестирует», — заявил Шохин.
Кроме того, он предложил ограничить введения изменений в закон через подзаконные акты.
На Алтае и в Москве зарабатывают одинаково много?
«Прозвучала мысль о введении прогрессивной шкалы для тех, кто зарабатывает много. Но, например, в Алтайском крае средняя заработная плата в прошлом году, если не ошибаюсь, составляла около 43 тысяч рублей в месяц. А в Москве — 135 тысяч, если не больше. Согласитесь, что при таких условиях вопрос о справедливой шкале будет непростым», — обратила внимание присутствующих Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты РФ. В итоге вместе с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым было принято решение обсудить этот вопрос и другие детали на отдельном совещании.
Самая богатая женщина РФ, по версии Forbes, глава Wildberries Татьяна Бакальчук, поддержала инициативу. По ее мнению, к системе налогообложения необходимо подходить дифференцированно.
«Прогрессивная шкала, которая сейчас будет рассматриваться в Госдуме, очень хорошая история», —
— заявила Татьяна Бакальчук.
По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в значительной степени предложенные подходы к изменению налогового законодательства совпадают. В частности, собравшиеся сошлись в том, что:
- Рассматривать налоговый пакет необходимо в связке с бюджетом.
- Национальные цели, которые поставлены перед страной, рассчитаны до 2030 и с перспективной до 2036 года. Такой же горизонт планирования должны иметь бизнес, регионы и муниципалитеты.
- Участникам процесса нужно дать время на подготовку к 1 января 2025 года (планируемая дата вступления в силу изменений. — Прим. ред.).
- Госдума может рассматривать любые ставки и прогрессии — комитет открыт к любым предложениям. Однако уже сейчас эксперты уверены в том, что линейное увеличение налоговых ставок лишь повысит разрыв в обеспеченности регионов и муниципалитетов.
- Представители власти, вне зависимости от уровня, должны иметь возможность выполнять обязательства — людей невозможно поделить на федеральных, региональных и местных.
Уже после заседания экспертного совета спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что буквально через несколько дней, 23 мая, пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства.
«Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их», — заявил он (цитата по РИА Новости).