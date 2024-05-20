В России поднимут налоги? Что обсуждали и к чему пришли эксперты на заседании в Госдуме

В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам. В центре внимания — прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Кто будет платить больше, на что уйдут полученные доходы и какие есть риски — на эти вопросы 20 мая попытались ответить представители власти и бизнеса.

Что думает Минфин «Справедливая налоговая система» должна обеспечить ресурсы для решения общенациональных задач в социальной и экономической сферах, отметил министр финансов России Антон Силуанов. Целью изменений в налоговой системе, заявил глава Минфина, является не только социально-экономическое развитие регионов, но и сокращение неравенства.



Изменения параметров налога на доходы физических лиц (НДФЛ) «не должны затронуть большинство граждан», подчеркнул Силуанов. Он заявил, что речь пойдет только о людях с высокими доходами, а в выигрыше останутся семьи с детьми, которые нуждаются в государственной поддержке.



Министр финансов также заявил о планах по налоговой амнистии. Она будет распространена на те компании, которые откажутся от дробления бизнеса и будут работать в легальном режиме. Средства направят на поддержку предпринимателей, которые инвестируют в производство, инновации и развитие регионов.



Налоговые сборы пойдут на повышение социальных выплат и поддержку материнства и детства. Программы, такие как продление материнского капитала и охрана материнства и здоровья женщин, будут приоритетными направлениями расходования средств.

Позиция малого бизнеса Необходимость донастройки параметров налоговой системы в связи с ростом социальных расходов и расходов на оборону поддержал президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он отметил, насколько важно для бизнеса иметь возможность планировать на долгосрочную перспективу, и попросил зафиксировать новшества на ближайшие 6 лет.



По словам Калинина, решение по донастройке налоговой системы следует принять в весеннюю сессию. В таком случае деловое сообщество не только успеет сверстать бизнес-планы на будущий год с учетом внесенных изменений, но и составить проекты инвестиционной деятельности. Параллельно необходимо внести и законопроект о налоговой амнистии. Изменения, по словам главы «Опоры России», должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Закрепить их следует на законодательном уровне, с тем чтобы не было отсылочных норм.



«По налогу на доходы на физических лиц. Мы согласны с тем, что те, кто зарабатывает больше, должны платить налог в большем размере. Но здесь главное — не перегнуть палку. Мы все понимаем, что при высоком уровне налогообложения по подоходному налогу люди будут уводить зарплаты в тень», — подчеркнул Александр Калинин. Он отметил, что за последние годы зарплаты существенно «обелились», однако ситуация может измениться.



Глава «Опоры России» отдельно обратился к министру финансов, с тем чтобы эксперимент по спецрежиму «Налог на профессиональные доходы» (самозанятые) не менялся до 2028 года — «это доверие налогоплательщиков».



Позиция крупного бизнеса При принятии решения об изменении системы налогообложения в России правильно было бы ввести понятие «активно инвестирующие компании», считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Мы считаем, что было бы правильно внедрить инвестиционный налоговый вычет для инвестиционно активных компаний. Таким образом можно будет поощрять тех, кто не выводит деньги ни в дивиденды, ни за пределы российской юрисдикции, а активно инвестирует», — заявил Шохин. Кроме того, он предложил ограничить введения изменений в закон через подзаконные акты.

На Алтае и в Москве зарабатывают одинаково много? «Прозвучала мысль о введении прогрессивной шкалы для тех, кто зарабатывает много. Но, например, в Алтайском крае средняя заработная плата в прошлом году, если не ошибаюсь, составляла около 43 тысяч рублей в месяц. А в Москве — 135 тысяч, если не больше. Согласитесь, что при таких условиях вопрос о справедливой шкале будет непростым», — обратила внимание присутствующих Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты РФ. В итоге вместе с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым было принято решение обсудить этот вопрос и другие детали на отдельном совещании.

Самая богатая женщина РФ, по версии Forbes, глава Wildberries Татьяна Бакальчук, поддержала инициативу. По ее мнению, к системе налогообложения необходимо подходить дифференцированно.

«Прогрессивная шкала, которая сейчас будет рассматриваться в Госдуме, очень хорошая история», — — заявила Татьяна Бакальчук.

По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в значительной степени предложенные подходы к изменению налогового законодательства совпадают. В частности, собравшиеся сошлись в том, что: Рассматривать налоговый пакет необходимо в связке с бюджетом. Национальные цели, которые поставлены перед страной, рассчитаны до 2030 и с перспективной до 2036 года. Такой же горизонт планирования должны иметь бизнес, регионы и муниципалитеты. Участникам процесса нужно дать время на подготовку к 1 января 2025 года (планируемая дата вступления в силу изменений. — Прим. ред.). Госдума может рассматривать любые ставки и прогрессии — комитет открыт к любым предложениям. Однако уже сейчас эксперты уверены в том, что линейное увеличение налоговых ставок лишь повысит разрыв в обеспеченности регионов и муниципалитетов.

Представители власти, вне зависимости от уровня, должны иметь возможность выполнять обязательства — людей невозможно поделить на федеральных, региональных и местных.



Уже после заседания экспертного совета спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что буквально через несколько дней, 23 мая, пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства.

