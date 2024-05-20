Исследование: стало известно, сколько платят представителям каких кинопрофессий

Найдены самые высокооплачиваемые профессии в кино. Больше всех (сдельно) получают актёры, операторы и сценаристы. При этом только часть профессий в этой области предлагает стабильную систему оплаты.



Исследование, проведенное «Кинопоиском» и Московской школой кино, опирается на информацию о средних доходах профессионалов, но не суперзвезд. Данные были получены путем интервью, из открытых источников, Межрегионального профсоюза кинематографистов и документов со ставками от продюсеров и продакшенов, которые они используют для бюджетирования и расчётов гонораров.

