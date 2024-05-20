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    Кино

    Исследование: стало известно, сколько платят представителям каких кинопрофессий

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    Найдены самые высокооплачиваемые профессии в кино. Больше всех (сдельно) получают актёры, операторы и сценаристы. При этом только часть профессий в этой области предлагает стабильную систему оплаты.

    Исследование, проведенное «Кинопоиском» и Московской школой кино, опирается на информацию о средних доходах профессионалов, но не суперзвезд. Данные были получены путем интервью, из открытых источников, Межрегионального профсоюза кинематографистов и документов со ставками от продюсеров и продакшенов, которые они используют для бюджетирования и расчётов гонораров.

    Оказалось, что в месяц специалисты, работающие в российском кино, получают:

    актёры — от 100 тысяч до 2 миллионов рублей;

    операторы — в среднем от 500 тысяч до 1,2 миллиона;

    художник-постановщик — от 400 до 800 тысяч;

    режиссёры монтажа — в среднем от 250 до 400 тысяч;

    сценаристы — в среднем 300 тысяч;

    продюсеры — от 150 до 600 тысяч;

    звукорежиссёры — от 150 до 300 тысяч;

    режиссёры — от 100 до 350 тысяч;

    VFX-специалисты — от 80 до 230 тысяч;

    композиторы — от 30 до 500 тысяч.

    Размер гонорара зависит от количества успешных фильмов в портфолио и репутации в индустрии. При этом по многим специальностям есть дефицит кадров — например, среди VFX-художников или кинокомпозиторов.

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