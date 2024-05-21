Намыв, Смоленка, ВСМ. В Петербурге снова разгоняют закон об изменении списка зеленых насаждений

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рабочая группа на этой неделе должна обсудить очередную порцию участков, которые могут или не могут попасть в список зеленых насаждений общего пользования. Перечень утвердили несколько месяцев назад, потеряв по дороге сотни адресов, так что теперь его попробуют дополнить. Благо ускорение дает ВСМ, как ей и положено.



По данным «Фонтанки», рабочей группе по инвентаризации предстоит что-то решить насчет сотни участков, которые либо включат в защитный зеленый перечень, либо исключат, либо изменят очертания.



Законопроект о внесении корректировок в перечень ЗНОП разрабатывали несколько лет. В какой-то момент он, показалось, уже готов к внесению в Законодательное собрание, однако большое число участков были из документа исключены — по рекомендации дорожно-транспортного блока, так как «зелень» наталкивалась на их планы по строительству или на положения Генплана. Так выпали более 700 адресов, закон утвердили без них. Однако рабочая группа по инвентаризации продолжает работать, в 2024 году она работает с марта по сентябрь. На основании ее заключений комитет по контролю за имуществом подготовит новый законопроект о внесении изменений в список ЗНОП.



В Московском районе предложено вписать в ЗНОП четыре участка, самый большой — северо-восточнее пересечения Дизельного проезда и ул. Георгия Чернышёва (сразу 7 га), остальные три — в сумме гектара полтора. Это территории у домов или промзон, и из них лишь участок по адресу: пр. Космонавтов, 38 близко расположен к бывшему СКК. Несмотря на это, все эти территории призваны компенсировать ранее вынутую из «зелени» землю — под строительство «СКА Арены».



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Во Фрунзенском районе из зеленых территорий на Софийской улице (в том числе Плодового сада) исключают землю, которая нужна, чтобы переставить столбы и перевесить кабельные линии. «Фонтанка» писала, что это нужно для строительства Высокоскоростной магистрали Петербург-Москва, которое вообще пока заметнее всего видоизменяет Фрунзенский район (если не считать Лиговку). Эту недостачу компенсируют за счет двух других территорий — на проспекте Славы и на улице Турку, в сумме — больше гектара.

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Здесь важно отметить: ВСМ, по президентским поручениям, уже должна бы как-то двигаться, но на нее все еще даже не заключено концессионное соглашение. Препятствий хватает — федеральные органы утрясают последние противоречия и риски 2-триллионого проекта. Еще не хватало получить новую отсрочку из-за принятия «зеленого» закона в Петербурге, который все уже устали ждать. Так что вероятен вариант, при котором изъятие части ЗНОП во Фрунзенском районе под переустройство ЛЭП для магистрали проведут отдельным и более срочным законом.





В Кировском районе выясняют отношения с бульваром на проспекте Стачек, где хотят организовать отдельный сквер Генерала Родионова, а также со сквером на пр. Маршала Жукова, который хотят убрать из ЗНОП, так как земля нужна под расширение школы № 240 (муниципалы против, там недавно площадку только сделали).

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В Красносельском районе храм преподобной Марии Египетской просит включить в зеленую категорию землю южнее д. 76, корп. 1 по Петергофскому шоссе. Против, что характерно, комблаг, и, глядя на фото, можно понять, почему. «Территория не благоустроена, заболочена, поросла порослевой растительностью (ивняком). Явные признаки строительных работ. Не устранены остатки неплодородного грунта», — говорится в особом мнении чиновников. Такой себе сквер получается.

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Очень много участков относятся к Василеостровскому району. По большей части это небольшие скверики, которые предложено сохранить в защищенной категории ЗНОП, но несколько изменить — например, включив детскую площадку или исключив фонтан (как в Румянцевском саду). Но есть и более интересные кейсы.





Например, все еще непонятна судьба нескольких больших участков на намыве, на бульваре Александра Грина: муниципалы просят включить их в «зеленку», но сразу несколько комитетов высказывают особое мнение — в частности, потому, что здесь должен появиться объект охраны.



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Судя по всему, не попадут в ЗНОПы несколько участков на Новосмоленской набережной, включая площадки у знаменитых домов на «курьих ножках»; они заняты автостоянками и киосками по действующим договорам аренды.



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То же самое относится ко двору многострадальной медсанчасти на Одоевского, за которую так долго бились градозащитники: здесь земля вообще в частной собственности. Или к автостоянке на набережной Смоленки недалеко от «Приморской».



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Некоторые понятные участки предполагается использовать под инфраструктурное строительство. Это полоска напротив сквера Володина на Смоленке — там поведут газовый дюкер из Лахты, про который «Фонтанка» подробно писала. И это несостоявшийся парк «Заросли», который пытались и пытаются отстоять урбанисты, но через который уверенно нарисовано продолжение набережной Макарова с мостом через Смоленку.



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Полтора гектара на пересечении Наличной и Беринга в ЗНОП тоже, кажется не берут. Во-первых, здесь когда-нибудь все же обещают построить второй вестибюль «Приморской»; во-вторых, часть земли в бессрочном пользовании у Федеральной службы безопасности. Ну и наконец: «Предлагаемая к включению территория захламлена бытовым мусором. Доступ отсутствует. Территория огорожена бетонным забором».



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