Осторожно, квартиры изымаются. «Фонтанка» знает, кого собираются расселять в Петербурге для строительства ВСМ

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Сейчас самое время», — заявил глава РЖД о ВСМ от Петербурга до Москвы, а губернатор Беглов ответил, что город к стройке готов. Но первыми на готовность и крепкость нервной системы проверят часть жителей Фрунзенского района: им, с одной стороны, сообщают, что пора паковать чемоданы, чтобы не «попасть под поезд», а с другой — что на самом деле их дома пока защищены от сноса.



По данным «Фонтанки», в администрации Фрунзенского района лежит письмо за авторством Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и одного из филиалов РЖД — а именно дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта. Суть простая: агентство рассмотрело ходатайство компании об изъятии для государственных нужд земельных участков и недвижимости. Госнужды — это «строительство дополнительных путей на участке Санкт-Петербург — Главный (вкл.) — Обухово II (вкл.) под специализированное пассажирское сообщение». Говоря проще — долгожданная высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва (ВСМ).

О строительстве высокоскоростной магистрали говорят много лет, известная трассировка и примерная стоимость — 1,7 трлн рублей. Первого поезда ждали в 2026 году, потом — в 2027-м. В 2021 году в СМИ появилась информация, что так и не начавшееся строительство могут отменить, однако буквально на днях РЖД сообщили, что готовы реализовать проект, от имени города готовность подтвердил Александр Беглов.

Поделиться Поделиться





Росжелдор, собственно, инициирует процедуру изъятия этих самых объектов недвижимости, мимо которых пройдет ВСМ. Это 61 помещение в четырех домах на территории Фарфоровский пост: №№ 54, 48, 40 и 34. Полный список — ниже.

Поделиться Поделиться





Почему письмо в район? Дело в том, что кто-то должен запустить оповещение жителей, и это прерогатива не РЖД, не Росжелдора и даже не комитета имущественных отношений (как там подтвердили «Фонтанке»), а именно Фрунзенской райадминистрации. Опубликовать пренеприятное известие необходимо не только на официальных страницах местных властей, но и на информационных щитах. Цель Росжелдора — донести новости до местных и установить правообладателей указанных земельных участков.





Жителям сообщат, что так и так — федеральное агентство уполномочено выявлять собственников изымаемого имущества, вот адреса. Все заинтересованные могут получить справку в течение 2 месяцев с момента опубликования по трем адресам: на Старой Басманной улице в Москве у Росжелдора; на Социалистической, 14 в Петербурге — это та самая дирекция РЖД; и на Московском проспекте, 143 — у проектанта АО «Ленгипротранс». Те же 2 месяца будут у лендлордов и владельцев помещений, права собственности которых не учтены в Росреестре по тем или иным причинам: они могут подать заявления об учете их прав, приложив копии документов.

Само оповещение в таких случаях регулируется Земельным кодексом, а изъятие — Жилищным. Из важных цитат: «Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. Принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения».



«При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием».



«По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «А что вы дергаетесь? Все равно снесут». Как ВСМ ляжет через столетние жилые дома железнодорожников

В районной администрации «Фонтанке» сообщили, что с каждым собственником проведут индивидуальную работу и ничьи жилищные условия не ухудшатся в результате расселения и изъятия участков. Правда, пока не ясно, стоит ли вообще волновать народ и есть ли предмет для оповещения. И вот — почему.



О том, что зданиям из комплекса Фарфоровского поста прописали снос из-за ВСМ, «Фонтанка» писала в конце 2021 года: кроме указанных, в списке еще одно административное, принадлежащее РЖД, так что с ним все проще. Сам квартал появился здесь в XIX веке, а в 1910–1911 годах здесь построили кирпичные ведомственные жилые дома, для железнодорожников. Впоследствии квартиры начали приватизировать.

Фарворовский пост, 34 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фарворовский пост, 34 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фарворовский пост, 34 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фарворовский пост, 34 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фарворовский пост, 40 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фарворовский пост, 54 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фарворовский пост, 54 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фарворовский пост, 54 Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О сносе жителям рассказали пару лет назад, управиться собирались в 2022–2023 годах, однако процесс не двинулся. В ответ на возмущение местных жителей и градозащитников РЖД отвечало: дома стоят впритык к границе полосы отвода нынешней железной дороги, до рельсов — 20 метров, когда начнется строительство ВСМ — без сноса не обойтись.

Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





У КГИОП вопросов к сносу тогда не было: конкретно эти дома не входили в границы зон охраны, памятниками тем более не являлись. «Ограничения по их разборке отсутствуют», — констатировали тогда чиновники. Однако все изменилось: 28 февраля 2023 года было подписано распоряжение комитета, которое включило в перечень выявленных объектов культурного наследия «Комплекс зданий Фарфоровского поста»; во избежание разночтений, указали адреса: участок ж.д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера Д и несколько домов квартала №№ 40, 44, 46, 48, 52 и 54. То есть из письма Росжелдора не ОКН остался только 34-й дом, остальные сносить прямо сейчас никак нельзя.



Поделиться Поделиться





Выявленный объект культурного наследия — это промежуточный статус, который здесь и сейчас защищает здание от демонтажа, но впереди историко-культурная экспертиза. Она-то и решит — включать ли здание в реестр «бронированных» памятников регионального значения или признать, что дом на самом деле обычный и защите не подлежит. Источник «Фонтанки», близкий к РЖД, назвал эту ситуацию сложной и подчеркнул, что компания находится в активном диалоге с городом. Из нынешней точки этого диалога сноса никакого не просматривается. Между тем, участки, судя по письму Росжелдора, изымать все же собираются. «Прямо сейчас ничего не решено», — говорит собеседник и добавляет, что в любом случае проект строительства будет проходить государственную историко-культурную экспертизу.



Если сложить эти противоречивые сигналы, то вероятной кажется схема, которую еще в 2021 году озвучивал «Фонтанке» глава МО № 72 Павел Швец: «Расселения, скорее всего, не избежать, а вот избежать сноса — очень бы хотелось. [Здания] смогли бы остаться нежилыми, потому что оказались бы вплотную к дороге, но были бы сохранены».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ВСМ прибывает на станцию «Историческая». Скоростную магистраль притормозили у Московского вокзала



Само по себе изъятие — проработанный механизм, и, к примеру, в Тверской области под ВСМ, судя по мартовскому распоряжению Росжелдора, земли уже забирают. В Петербурге Фарфоровский пост — единственный жилой квартал, который затрагивает магистраль, но технологически сложных моментов хватает и за его пределами — например, в концепции РЖД предполагается, что терминал для ВСМ появится на месте складов Кокоревых у Московского вокзала, часть поездов с которого перенаправят на Волковскую. В городской закон 820–7 об объединенных зонах охраны даже внесли изменения, которые бы позволили снести 20 зданий у Лиговского проспекта для строительства терминала. Однако судьба исторических корпусов еще не определена: первоначальный проект рассмотрели и отправили на переработку, чтобы сохранить и приспособить под новые нужды часть зданий, изначально приговоренных к сносу.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»