«А что вы дергаетесь? Все равно снесут». Как ВСМ ляжет через столетние жилые дома железнодорожников

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Под снос из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург уйдут пять зданий на Фарфоровском посту. Дома 34, 40, 48 и 54 — жилые, а №44 — административное и принадлежит РЖД. Часть жителей микрорайона — это железнодорожники, которым организация в свое время выдавала там жилье. Среди других есть сотрудники РЖД, которые сами купили здесь квартиры из-за удачного месторасположения. «Нам очень удобно, мы живем напротив станции. Прыгнул на электричку и уже через 10 минут на Московском вокзале», — говорит житель 34-го дома Виталий.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Четыре здания на первой линии — дореволюционные, поэтому против сноса также активно выступают градозащитники: «Там комплекс исторических краснокирпичных двух-трехэтажных зданий, практически не тронутых. Исторически так получилось, что этот микрорайон очень отличается от остальной части Купчино. Мы считаем, что он должен быть сохранен», — сказала член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории (ВООПИК) Анна Капитонова.

Основной тезис недовольных такой: если дорога так нужна — стройте, но не за наш счет. Идея у местных в целом вызывает спорное ощущение. «Снести наши дома, потратить миллиарды, чтобы сэкономить от силы два часа?!» — спрашивает будто сам себя будущий переселенец Александр. «Кто нам вернет все вложенные деньги? У нас потолки 3,5 метра. Из-за этого куплены длинные шторы, люстры висят на цепях. У всех ремонты, у детей здесь школы и садики. У меня тут живут мама-инвалид и сестра, за которыми я ухаживаю. Как мы будем жить, если меня от них далеко переселят?» — негодует Светлана из 54-го дома.



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Фарфоровский пост появился как квартал возле железной дороги во второй половине XIX века, когда там проложили Николаевскую (ныне — Октябрьскую) железную дорогу. Вдоль дороги в 1910–1911 годах были построены ведомственные жилые дома для служащих железной дороги. В начале 2000-х годов здания передали в собственность города, люди стали их приватизировать, а в дальнейшем и продавать. Из-за разговоров о сносе некоторые берут ситуацию в свои руки и пытаются переложить все грядущие перемены на чужие плечи. К примеру, в Интернете есть объявление о продаже небольшой студии в доме 58 за 2,4 млн рублей. А «трешку» в доме 34 предлагается приобрести за 6,2 млн рублей. «Но все уже поняли, что продавать бесполезно. Никто сюда не сунется», — говорит Ольга.

«Как только говорят о расселении, у всех в головах почему-то возникает слово «аварийность». Но наши дома не аварийны. Приезжал государственный канал и рассказывал об этом. Нашли единственную убитую квартиру моих соседей, которые купили ее недавно, но узнали о сносе. Вот они и позвали телевизионщиков и устроили для них шоу с тараканами и всем прочим», — говорит Александр, который согласился показать и парадную, и свою квартиру. Аварийности корреспондент «Фонтанки» там не увидел.



Местные опасаются, что останутся «на улице» или их ждет участь дома 2, жителей которого расселили в поселок Ленсоветовский. Здание не попадает под снос, но было признано непригодным для проживания. Как сообщили в жилищном комитете, из 12 квартир пока расселили девять. В трёх оставшихся проживают четыре семьи. «Собственникам предлагались другие жилые помещения, они отказались. Через суд их выселить невозможно», — заявили там. «Мы просто не поедем в Ленсоветовский или на другие окраины, у нас вся жизнь тут», — твердят местные.

При этом сейчас, как сообщили в РЖД, с собственниками проводят разъяснительную работу. «Владельцам квартир будет предоставлена соответствующая денежная компенсация, позволяющая осуществить покупку квартир аналогичного метража в этом же административном районе», — сказали там. Заключение соглашений с собственниками намечено на следующий год. Только вот немалое число жителей, с кем говорила «Фонтанка», заявили, что никаких бесед с ними не было, а слышат об этом они впервые. «К примеру, мы даже о сносе узнали недавно, и то от газовщика. Он пришел проверять оборудование и говорит: «А что вы дергаетесь? Все равно дом снесут», — сказала Светлана.



А все для людей

О создании высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой заговорили еще в 1980-х годах. Предполагалось, что магистраль могут открыть уже к 2010 году, но планы не сбылись. В 2009 году между двумя столицами запустили «Сапсаны», которые сократили путь от одной столицы к другой до 3,5–4 часов. Но из-за роста пассажирских перевозок и грузооборота к вопросу о ВСМ снова вернулись. Стоимость магистрали оценивают в 1,7 трлн рублей за более чем 600 км выделенной высокоскоростной линии, которую планируют построить к 2027 году. Она позволит перемещаться между Москвой и Петербургом со скоростью до 360 км/ч за 2 часа 40 минут. Трассировку власти утвердили этой осенью. Как сообщили в РЖД, окончательный вариант учитывает «интересы граждан». «Приняты концептуально новые технологические решения, которые позволят сократить снос существующей застройки до минимума», — уточнили там. Но большая часть этого минимума, по всей видимости, пришлась именно на Петербург.

Масштабный проект ВСМ был представлен накануне на совете по сохранению культурного наследия. Согласно ему, избежать сноса не удается не только жилым домам на Фарфоровском посту, но и 18 историческим зданиям в районе Лиговского, 50, где появится терминал. Но если за историю еще можно пободаться, то со столетними зданиями на Фарфоровском все проще — официально памятниками они не считаются. «Данные здания расположены вне зон охраны, таким образом, ограничения по их разборке отсутствуют», — сообщили в КГИОП. Здесь пришлись бы кстати изменения закона об охранных зонах, но на совете этот вопрос на голосование вынесен не был, так как находится «вне его компетенции».



Снести, нельзя оставить

В настоящий момент, как сообщается в ответе РЖД, который пришел в ноябре одной из жительниц, разрабатывается проект планировки территории Фарфоровского поста, который намерены согласовать в начале следующего года. Снести первую линию планируется в период с августа 2022-го по февраль 2023 года.

Среди жителей есть и те, кто обеспокоен утратой не только жилья, но и «наследия». «Здесь жили наши бабушки, это уникальное место, которых в городе практически нет. Даже если мы и согласны на достойное переселение, то не согласны на уничтожение истории», — сообщила Ольга из 40-го дома. Такой же позиции придерживается и глава муниципалитета №72 Павел Швец. «Расселения, скорее всего, не избежать, а вот сноса — очень бы хотелось. Потому что это уникальный для нашего района квартал, и в КГИОП поступали обращения признать их памятниками, но в этом было отказано. Они смогли бы остаться нежилыми, потому что оказались бы вплотную к дороге, но были бы сохранены», — сказал он. Здания, как объясняют в компании, расположены впритык к границе полосы отвода существующей железной дороги и в 20 метрах от крайнего пути. «При таком близком расположении объектов на Фарфоровском посту к существующей железной дороге исключить необходимость их сноса не представляется возможным. Изъятие принадлежащих гражданам помещений осуществляется уполномоченными органами власти в соответствии с порядком», — сообщили в РЖД.



Градозащитники предлагали обойтись без сноса и предоставляли компании соответствующий проект. «Разрабатывали с помощью коллег альтернативный вариант, чтобы пойти в обход зданий. Это можно сделать, просто, видимо, у трассировщиков РЖД не стояла такая задача», — сказала Капитонова. Согласно ему, ВСМ предлагается проложить за зданием вокзала, а не перед ним. К слову, его РЖД планирует сохранить.

Общая беда

Сейчас квартал, по словам жителей, «притесняют со всех сторон». Так, в пяти минутах ходьбы, напротив домов 25 и 27 по Белы Куна, планируется строительство Цимбалинского путепровода, о котором власти города договорились с РЖД еще в 2019 году. На работы Смольный и компания потратят 4,5 млрд рублей из расчета «50 на 50», а затем мост отдадут городу. Предполагается, что существующий путепровод будет снесен, а затем реконструирована и сама улица. Ее планируют расширить в сторону домов 25 и 27.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Пока у нас две полосы, но может стать и четыре. Дорога и так близко, а потом станет буквально под окнами. Исчезнет и зеленая зона, где жители прогуливаются и которая разделяет участок между домами и дорогой. Мы будем дышать одной пылью. На противоположной стороне находятся промзоны, и логичнее было бы сделать расширение туда», — говорит местная жительница Оксана. На это в КРТИ парируют, что тогда жители Фарфоровского поста будут лишены свободного выезда на Белы Куна, к остальной части района. Но и те и другие считают это лишь проблемой, а грядущие изменения в квартале — общей бедой.

Беспокойства людей, как заявили в пресс-службе администрации Фрунзенского района, понятны, однако поспешны. «Расселение будет только после окончательно утвержденного проекта. Пока согласование документов намечено только на следующий год. Поэтому к вопросу расселения мы, скорее всего, подойдем уже в 2023 году. Этим будет заниматься РЖД, но с нашей стороны оказано полное содействие. Будут описаны условия жизни людей и необходимые им площади», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что все еще остаются вопросы, точка в которых не поставлена, в том числе в границах расширения путепровода.

Жители составили совместное коллективное обращение, в котором излили все свои опасения, президенту России Владимиру Путину. Из основных предложений — новый мост построить ближе к промзоне и движение пустить там, а переселенцам дать соразмерную площадь в том же районе. В настоящий момент под ним оставлено 600 «живых» подписей. В ближайшее время жители Фарфоровского поста планируют собрать еще как минимум сотню, а затем отправить по назначению.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

