Общая идея высокоскоростной магистрали Москва — Петербург известна: составы заходят на Московский вокзал по выделенной трассе и уезжают с него же. Соответственно, выталкивают с основного хода классические поезда дальнего следования и отправляют их в сторону Волковской. За то десятилетие, на которое рассчитана концепция РЖД, там обещают построить что-то, куда не стыдно будет приезжать, а главное — откуда можно будет поехать дальше.



В итоговом варианте концепции говорится, что новый терминал ВСМ займет существующие пути Московского вокзала — с первого по пятый включительно. Между ним и Обводным каналом реконструируют пару главных путей со стороны Днепропетровской — включая мост через канал. Для техобслуживания и экипировки составов организуют специальное депо юго-западнее Обухово. Кроме новых «ракет», которые будут летать между Москвой и Петербургом, на Московском вокзале разрешат проходить обслуживание только одному поезду дальнего следования с локомотивом — ветерану «Красной стреле». Что касается пригородных, то для них ничего особенно не изменится: их с Московского и Волховстроевского направлений будут принимать на путях 6 — 11. Жизнь Ладожского вокзала тоже структурно не изменится: здесь будут обслуживать поезда дальнего следования северного и северно-восточного направлений, в том числе транзитные Москва — Хельсинки и Москва — Мурманск.



Чтобы уводить на Волковскую поезда с основной трассы, надо будет построить новую двухпутную ветку, она будет примыкать к существующему московскому направлению севернее станции Фарфоровская. Одновременно сменится специализация участка Санкт-Петербург — Тосно, который реконструируют в четырехпутный: теперь севернее Обухово два пути будут как раз заточены под поезда к Волковской, а еще два — под пригородные направления, которые идут к Московскому вокзалу. На Волковской уже есть грузовая станция, её предстоит реконструировать в пассажирскую с семью перронными путями, одним ходовым и одним грузовым; здесь появятся четыре пассажирские платформы. Возможно, сюда переведут также часть пригородного сообщения, а всего на станции будут обслуживаться до 30 пар поездов, включая двухэтажные пассажирские и скоростные «Ласточки».



Однако дальнее следование — это только часть истории, отдельно оно на Волковской не взлетит. Здесь предполагается создание транспортно-пересадочного узла; это вообще одна из основополагающих схем РЖД, не отделимая, в том числе, и от широко анонсированной городской электрички. Она должна курсировать по двум направлениям (Ораниенбаум — Пулково — Белоостров и Гатчина — Токсово), и Волковская попадает именно в тот участок, где два этих маршрута совпадают. Сейчас, по подсчетам РЖД, самая большая нагрузка ложится на «Ладожскую», где пассажиры пересаживаются на все виды транспорта, и на «Девяткино»; «Волковская» в хвосте с примерно 1,8 млн горожанами в год на вход и выход. Однако если планам РЖД суждено сбыться, то через 10 лет на ж/д станции здесь будет 18,9 тысячи пассажиров в сутки; из них порядка 15,3 тысячи будут прибывать на метро, остальные придут с наземного транспорта. Это по-прежнему будет сильно меньше, чем на «Ладожской» (65,9 тысячи) или «Лесной» (22,8 тысячи), но заметно больше, чем на «Девяткино».

Согласованная концепция по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла Согласованная концепция по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла Согласованная концепция по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла Согласованная концепция по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла Согласованная концепция по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла

Эксперт по транспорту в агломерациях и автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов считает, что перевести все дальние поезда на Волковскую вполне реально лишь по формальному признаку — по количеству перронных путей. Основная проблема кроется в расписании. «Сейчас подавать и убирать составы в депо можно, не мешая прибытию и отправлению поездов, путевое развитие позволяет, — говорит он. — Однако с Волковской для передачи составов в депо Московского вокзала будут использоваться те же пути, что и для приема и отправления поездов. То есть они будут друг другу очень мешать. А значит, мы получим гораздо большие (в 2 — 3 раза) промежутки между прибытием или отправлением. Сейчас расчёт пропускной способности, я думаю, этого не учитывает».



Если вчитаться в концепцию РЖД, то действительно видно, что для поездов дальнего следования поменяют конечную станцию, но не депо. Схема такая: составы прибывают на Волковскую, проходят техосмотр с ходу, высаживают пассажиров. Затем сами локомотивы отцепляют и направляют на станцию «Санкт-Петербург-Товарный — Витебский», это здесь же недалеко. А вот составы вывозными локомотивами и отправляют в технические парки станции «Санкт-Петербург-Товарный — Московский», что через Обводный канал от Московского вокзала, т.е. туда же, где их обслуживают и сейчас.



Второй момент — стоимость и масштаб. РЖД закладывает в концепцию огромные суммы: всего 584,7 млрд рублей, но большая часть — на пригородное и внутригородское (325,3 млрд) и на грузовое (224,6 млрд) сообщение. Реорганизация инфраструктуры под поезда дальнего следования — это «всего» 34,3 млрд, 6% от всей истории. Между тем только для Волковской это огромный фронт работ, говорит Вергазов. Платформы необходимо построить близко к метро, чтобы не заставлять людей идти по 500–700 метров с чемоданами и детьми». К слову, в концепции эти нормативные расстояния тоже прописаны: к примеру, от ж/д станции до метро в транспортно-пересадочном узле должно быть не более 150 метров; до автобусов — 190, до перехватывающих парковок — 450.



Даже если не брать вынос грузового движения, развитие Шушар и Волховстроя, остается огромная работа на прилегающей территории. «Нужно не только вынести все предприятия и снести застройку, а ещё и сделать разветвленную сеть улиц (чтобы не вешать весь поток на Бухарестскую улицу), создать туристическую инфраструктуру, сделать общественный транспорт вплотную к вокзалу (сейчас Московский этим похвастаться не может), сделать второй выход из метро прямо к вокзалу, сделать удобные парковки (опять же привет Московскому), — перечисляет Вергазов. — И даже при этом Волковская останется задворками — выход только на одну линию метро с очень неудобным пересадками, только юг города. Как промежуточный вокзал — вполне можно было бы, если бы следующий вокзал был в районе, скажем, Кушелевки. А так утопия». Напомним, в идеале со станции можно будет сесть на любую из линий «городской электрички».

