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«Коммерсантъ»: Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом может быть отменено

Правительство РФ в рамках обсуждения инвестпрограммы РЖД предложило «дополнительно проработать» ряд вопросов, среди которых строительство ВСМ Москва — Петербург. Фактически это означает, что реализация проекта, который должны были завершить в 2027 году, сдвигается по срокам — либо его вообще положат на полку.

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Об этом 11 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание также пишет, что наряду с пересмотром проекта ВСМ в правительстве предлагают обсудить возможность создания выделенного грузового хода между двумя столицами. Однако опрошенные «Коммерсантом» участники рынка уверены, что необходимости в нем сейчас нет. Часть грузопотока была убрана при запуске движения «Сапсанов», еще одна — после запуска платной автотрассы М-11 «Нева».

Некоторые эксперты также полагают, что создание дорогостоящей ВСМ потеряло актуальность также после запуска «Сапсанов», которые закрывают все потребности пассажирского движения между Москвой и Петербургом. И стоят меньше, чем будут в перспективе стоить билеты на передвижение по магистрали.

ВСМ, стоимость которой в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4–1,7 трлн руб., должна сократить время перемещения между столицами до 2 часов 15 минут. Строительство предполагали завершить в 2027 году. В Петербурге поезда планировали принимать у Московского вокзала, для чего другие дальние направления перевести к станции Волковская.

Подробнее о стоимости ВСМ и маршрутизации — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (41)

снегурочка
Одну ВСМ уже строили. Яма у Московского вокзала, на месте которой возвели ТЦ Галерея.
Piter Russo
Там нужна третья колея просто, причем для грузовых составов, а не для пассажирских перевозок.
PapaKarlo
Ни на что не способны ныне... Социализм построили, коммунизм уже не смогли. И даже капитализм не осиливаем- везде воровство.
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