«Коммерсантъ»: Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом может быть отменено

Об этом 11 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Издание также пишет, что наряду с пересмотром проекта ВСМ в правительстве предлагают обсудить возможность создания выделенного грузового хода между двумя столицами. Однако опрошенные «Коммерсантом» участники рынка уверены, что необходимости в нем сейчас нет. Часть грузопотока была убрана при запуске движения «Сапсанов», еще одна — после запуска платной автотрассы М-11 «Нева».

Некоторые эксперты также полагают, что создание дорогостоящей ВСМ потеряло актуальность также после запуска «Сапсанов», которые закрывают все потребности пассажирского движения между Москвой и Петербургом. И стоят меньше, чем будут в перспективе стоить билеты на передвижение по магистрали.