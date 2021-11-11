«Коммерсантъ»: Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом может быть отменено

Об этом 11 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Издание также пишет, что наряду с пересмотром проекта ВСМ в правительстве предлагают обсудить возможность создания выделенного грузового хода между двумя столицами. Однако опрошенные «Коммерсантом» участники рынка уверены, что необходимости в нем сейчас нет. Часть грузопотока была убрана при запуске движения «Сапсанов», еще одна — после запуска платной автотрассы М-11 «Нева».
Некоторые эксперты также полагают, что создание дорогостоящей ВСМ потеряло актуальность также после запуска «Сапсанов», которые закрывают все потребности пассажирского движения между Москвой и Петербургом. И стоят меньше, чем будут в перспективе стоить билеты на передвижение по магистрали.
ВСМ, стоимость которой в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4–1,7 трлн руб., должна сократить время перемещения между столицами до 2 часов 15 минут. Строительство предполагали завершить в 2027 году. В Петербурге поезда планировали принимать у Московского вокзала, для чего другие дальние направления перевести к станции Волковская.
Подробнее о стоимости ВСМ и маршрутизации — в материале «Фонтанки».