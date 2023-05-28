Глава РЖД: мы готовы построить ВСМ и делаем высокоскоростной поезд

Первый отечественный поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), появится в 2027 году, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров. Он считает, что и саму дорогу строить самое время — в РЖД готовы. Предполагалось, что она первая ВСМ соединит Москву и Петербург.



«Сегодня мы готовы построить ВСМ. И мы считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время, — цитирует Белозерова «Прайм» 28 мая. — Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения».