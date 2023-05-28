Глава РЖД: мы готовы построить ВСМ и делаем высокоскоростной поезд

Первый отечественный поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), появится в 2027 году, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров. Он считает, что и саму дорогу строить самое время — в РЖД готовы. Предполагалось, что она первая ВСМ соединит Москву и Петербург.
«Сегодня мы готовы построить ВСМ. И мы считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время, — цитирует Белозерова «Прайм» 28 мая. — Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения».
В последний раз о проекте ВСМ вспоминали в ноябре 2022 года. «Фонтанка» со ссылкой на замглавы Минтранса РФ Валентина Иванова писала, что разработка проектной документации для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург завершается, а уже в 2023 году «будет выполнена проектная документация, зайдем в государственную экспертизу. Это позволит уточнить стоимость реализации проекта». Изначально предполагалось построить магистраль к 2027 году. Но это далеко не первый заявленный срок. Например, в 2011 году её планировали запустить в 2017 году.
Магистраль протяженностью 684 км рассчитана на рост пассажиропотока между Петербургом и Москвой с 11 до 33 млн пассажиров в год и сокращение времени в пути до 2 часов 15 минут. О предполагаемой трассировке ВСМ и показателях читайте в материале «Фонтанки».