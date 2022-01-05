Рельсы будущего. Как изменится роль железной дороги в Петербурге

Санкт-Петербург — вторая по размеру агломерация в России, и поэтому развитие его транспортной системы — важная задача, направленная на повышение мобильности населения, а также обеспечение экономического, социального и культурного развития города и его сателлитов, говорят в ОАО «РЖД». И железнодорожный транспорт должен играть одну из ключевых ролей в создании эффективной транспортной системы как внутри города, так и в обеспечении надежной, быстрой, безопасной и комфортной связи центра Петербурга с крупными агломерациями: Кудрово, Сертолово, Гатчина и рядом других.

По словам Ирбитской , хоть идеальной транспортной модели для большого города не существует, все же есть оптимальные схемы, когда несколько уровней транспортных связей функционируют вместе. Под первым уровнем имеется в виду внутриквартальные средства для недалеких перемещений — велосипед, самокат. Второй уровень — это транспорт внутри города: метро, трамваи, автобусы. Третий уровень — внутрирегиональный транспорт, развитая сеть пригородных поездов, а четвёртый — межрегиональный и международный.

— На мой взгляд, одна из самых удачных моделей интеграции железнодорожного транспорта в систему города создана в Лондоне. Москва идет по этому пути, а Петербург в самом его начале, — говорит она.

Сейчас во многих городах железнодорожное сообщение включается в городской транспорт, добавила Ирина Ирбитская — независимый эксперт рынка . Но железная дорога внутри города эффективна только как элемент мультимодальных транспортных связей, а также при достаточном пассажиропотоке и количестве станций.

Необходимо раздельно рассмотреть вопросы собственно железнодорожной сети и вопросы организации сервиса на этой сети. На данный момент у насущных вопросов сервиса три ипостаси: обслуживание поездами дальнего следования, обслуживание пригородными электричками (и создание пригородно-городских перевозок), а также организация нового высокоскоростного движения (проектируемой ВСМ), пояснил эксперт межрегиональной общественной организации «Город и транспорт» Андрей Суриков .

Проект предусматривает поэтапный ввод четырех участков: Москва — Крюково, Крюково — Логовежь, Логовежь — Обухово; Обухово — Санкт-Петербург. Стоимость создания участка «Обухово — Санкт-Петербург» протяженностью 11,8 км. оценивается в 61,91 млрд. рублей (в том числе 14,09 млрд — на вокзальный комплекс). Окончание работ на участке запланировано на декабрь 2024 года, строительства всей магистрали — на 2026 год.

В конце прошлого года основным вариантом прохождения трассы выбрали так называемый «Новгородский» вариант с организацией транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Великом Новгороде. Вариантом ввода в Петербург выбрали прохождение трассы в одном транспортном коридоре Октябрьской железной дороги от станции «Обухово» до станции «Санкт-Петербург-Главный».

Как сообщили «Фонтанке» в городском Комитете по транспорту , реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) уже началась: сейчас ведется проектирование. Магистраль протяженностью 684 км рассчитана на рост пассажиропотока с 11 до 33 млн пассажиров в год и сокращение времени в пути до 2 часов 15 минут.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков напомнил, что сейчас «Сапсан» в пути 3 часа 30 минут, а ВСМ сократит это время двух часов с четвертью, что не такая уж и ощутимая разница. А вот от ВСМ с Казанью, по его мнению, было бы больше пользы. Сейчас поезд Москва — Казань идет 11 часов, а может — 3:40.

— Стоит надеяться, что ВСМ построят в ближайшие лет пять, — заявил эксперт. — Я поддерживаю инициативу вывода грузов из города. При этом нет смысла копировать московский опыт — нужно использовать уникальные особенности Петербурга.

Не все экспертное сообщество воспринимает идею такого масштабного проекта однозначно. Например, член Общественной палаты России, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов не считает строительство ВСМ в Петербурге приоритетной задачей. По его мнению, развивать ее только в эту в сторону не имеет смысла. Куда важнее в социальном плане было бы построить магистраль на восток, в сторону Казани и Екатеринбурга. А, например, с запуском скоростного поезда между Хабаровском и Владивостоком время в пути сократилось бы с 12 до 6 часов — это дало бы огромный экономический, социальный, туристический эффект. А вот польза от строительства ВСМ меньшая и ещё требует анализа.

— Возможно, местами ВСМ стоило бы отвести от трассировки главного хода с возвращением к нему, но строить совершенно новую линию по новому землеотводу — это было спорное решение, особенно с учётом довольно далёкого расположения станций в Новгороде и Твери, — дополнил он. — То есть человеку из Твери, чтобы доехать до Петербурга на полчаса быстрее, надо будет добираться до вокзала час.

Андрей Суриков напомнил, что один пролетающий «Сапсан» — это несколько снятых поездов на его пути. Вывод высокоскоростных поездов на изолированную ВСМ решает эту проблему — главный ход освобождается для нормальной грузовой и пассажирской работы. Не будет необходимости «расчищать» всё за полчаса до прохода «Сапсана». Однако вовсе не обязательно создавать отдельный коридор для трассировки линии.

— ВСМ между двумя столицами можно организовать альтернативным способом, — добавил он, — дальнейшим ускорением существующей линии со строительством дополнительных не только от Москвы до Крюково, но и, например, от Крюково до Клина, а может быть — и до Твери. И от Петербурга до Чудово или до Малой Вишеры. В этом случае поезд будет в пути ненамного меньше, чем по ВСМ на выделенной трассе.

В комитете по транспорту напомнили, что одна из основных идей концепции развития железнодорожного узла — вывод грузопотоков за черту города. Для этого предполагается строительство Северо-Восточного и Юго-Западного железнодорожных обходов города, которые должны решить ряд проблем с грузоперевозками — в частности, прохождение транзитного грузового потока вблизи жилых зон города и необходимость увеличения скорости грузовых составов. Вывод транзита на Северо-Восточный обход с реконструкцией существующей и строительством новой железнодорожной инфраструктуры позволит организовать движение пассажирских электропоездов по диаметральным маршрутам с использованием инфраструктуры внутри города.

— Решая вопрос, прокладывать ли высокоскоростные магистрали на новых территориях или же искать возможность совместить их с главным ходим, мы упираемся в проблему расселения, — добавила Ирина Ирбитская . — Прокладывая магистраль транзитом между двумя точками, мы не можем оценивать ситуацию на горизонте 20 или 30 лет, нужно смотреть гораздо дальше. И второе: крайне важно распределение пересадочных узлов, так как каждый из них — это фактор современного развития территории, ее капитализации.

Как пояснили «Фонтанке» в ОАО «РЖД», трассировка Северо-Восточного железнодорожного обхода, уже согласована, а Юго-Западный обход находится на финальной стадии этого процесса.



— Северо-Восточный обход предусматривает вынос на всего грузового движения с Сосновского направления с последующим примыканием к ветке Лосево — Каменногорск и уходом в порты Высоцка и Приморска. А Юго-Западный — вынос постоянно растущего объема грузового движения в ключевой порт Северо-Запада — Усть-Луга, — уточнили в компании. — Освобождение существующих путей от грузовых составов позволит нарастить на них объемы пассажирских поездов, что благоприятно скажется на доступности перевозок для жителей, а также позволит перевозчикам и региональным властям предлагать еще более удобные и быстрые пассажирские железнодорожные маршруты.



Реконструкция грузовых обходов и создание новых путей слились в комплекс реконструкции всего петербургского железнодорожного узла, отметил Андрей Суриков. Потребность в этом назрела, так как грузооборот Усть-Луги и контейнерного порта Бронка растёт, а существующие ходы перегружены. По его словам, два грузовых обхода в значительной мере выведут грузовой трафик из города, освободив исторические подъездные пути в «ржавом поясе», который сохранился в Петербурге в неизменном виде ещё с дореволюционного времени.



— В отличие от Москвы наш город не испытывал градостроительного давления на эту зону, там нет точек собственного образования пассажиропотока, уже нет рабочих мест. Потихоньку эти зоны переходят в жилую застройку, — продолжил эксперт. — То есть у нас в центре есть разветвленная сеть путей, которая скоро будет не нужна — её можно использовать.



Кирилл Янков напомнил, что многое зависит от будущего Большого порта, которое пока не очень ясно. Если порт будут выводить из города, то всю его железнодорожную инфраструктуру для доставки и вывоза груза можно переориентировать на пассажирское движение. В том числе инфраструктуру и в самом порту при условии редевелопмента и гражданского строительства там. Если же порт останется на месте, то мощности для подвоза и вывоза грузов должны сохраняться в городе.



Сила полуколец



Как сообщили в Комтрансе, концепция развития железнодорожной инфраструктуры в Петербурге предполагает создание к 2027 году двух пригородно-городских пассажирских маршрутов Д-1 (Ораниенбаум — Белоостров) и Д-2 (Гатчина-Варшавская — Токсово). Они пройдут через Северное полукольцо после его полного освобождения от транзитного грузового движения.



Также здесь реконструируют или построят новые остановочные пункты (Броневая, Цветочная, Глухоозерская и др.), на базе которых сформируют ТПУ для пересадки с одного вида транспорта на другой — в том числе по принципу «сухие ноги».



Кирилл Янков отметил среди достоинств пассажирского движения по полукольцу от Балтийского направления через Ладожский вокзал с поворотом на Сестрорецк удобные потенциальные пересадки на станциях метро «Волковская», «Старая деревня», «Ладожская». А среди недостатков — отсутствие пересадок на другие линии. По мнению эксперта, одновременно с решениями о внутригородском движении поездов нужно заниматься и реконструкцией соответствующих узлов метро. Иначе получится как в Москве, где с большинства радиальных линий крайне неудобно пересаживаться на Московское центральное кольцо (МЦК). В Петербурге же еще есть шанс этого избежать, если подумать заранее. Например, можно сделать второй северный выход из станции «Электросила» или посередине перегона «Площадь Александра Невского» — «Елизаровская» построить станцию для пересадки с ТПУ на южную часть полукольца.



— Самый грамотный в СНГ транспортно-пересадочный узел между метро и железной дорогой построен в Девяткино, — добавил Кирилл Янков. — Печально, что за 40 лет после его запуска ничего лучше в России не построили. Да, есть «Выхино» в Москве, но это несколько другое. Расстраивает и то, что городские вокзалы, кроме Ладожского, являются тупиковыми. Даже при наличии Финляндского железнодорожного моста и Ладожского вокзала в Петербурге ни разу не было сквозных пригородных поездов через город.



После запуска Москвой двух центральных диаметров — Курско-Рижского и Белорусского-Савёловского — многие города хотят скопировать эту модель, однако не везде это возможно, напомнил Андрей Суриков. В столице центральная часть этих диаметров приходится на развитую городскую среду, в Петербурге же нет.



— Сегодня единственная станция метро, которая может стать пересадочной на соединительную линию бывшей грузовой сети, — это «Волковская», — говорит он. — Поскольку ВСМ займёт значительное число платформ на Московском вокзале при сохранении ночных поездов дальнего следования, планируется вывести электрички на станцию «Волковская» с созданием на ней фактически нового вокзала. Но это, на мой взгляд, неправильная идея: мы весь пригородный пассажиропоток сажаем на Фрунзенско-Приморскую линию и несчастную «Волковскую», которая такого не выдержит.



По мнению Андрея Сурикова, выход есть — надо перевернуть весь проект с ног на голову: ВСМ вывести на «Волковскую», электрички оставить на Московском вокзале, часть поездов дальнего следования (ПДС) перевести на незаслуженно забытый Витебский вокзал, количество ПДС на котором по объективным причинам (закрытие сообщения с Украиной) сократилось до минимума. Это частично разгрузит Московский вокзал с сохранением на нём пригородного движения и не даст разрушиться привычным транспортным связям.



Помимо упомянутых ключевых этапов развития Санкт-Петербургского транспортного узла, в ОАО «РЖД» отметили строительство дополнительного главного пути на участке Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский, а также организацию пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Сертолово — Левашово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал).



Как добраться в аэропорт?



Весной прошлого года ОАО «РЖД» утвердило задание на проектирование двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Лигово — Пулково — Шоссейная, уточнили в комитете по транспорту. Ее планируется построить к 2024 году с выходом на Балтийский вокзал. Линия протяженностью 11,5 км пройдет по территории аэропорта Пулково между двумя взлетно-посадочными полосами на минус первом уровне. Линия расположится под землей, чтобы минимально затрагивать инфраструктуру аэропорта и не пересекаться с траекториями автомобильного транспорта.



По мнению Андрея Сурикова, Пулково сейчас и так довольно хорошо обслуживается автобусами, и они справляются с потоком — так что железнодорожная линия может не дать эффекта.



— А вот заведение туда транзитного движения — хорошая идея, но это требует не «по земле», а под ней — по стоимости это как целая линия метро. Я бы вообще Пулково сейчас не трогал в принципе, — говорит он.



Кирилл Янков также не очень позитивно оценил проект тупиковой линии в аэропорт.

— Везде, кроме московского аэроузла, проекты аэроэкспрессов провалились, — пояснил он. — Пулково удобно связано автобусом с метро. Нерационально заменять эту выделенную линию аэроэкспрессом, который ходит не чаще раза в полчаса. Он должен, по плану, приходить на Балтийский вокзал с одной станцией метро и одним перегруженным выходом, не говоря уже о том, что перегон «Балтийская»-«Технологический институт» — самый загруженный в Петербурге. Но в случае строительства линии через Пулково хорошо было бы проложить транзитную линию в Гатчину или Ломоносов — ее эффективность будет на порядок выше.



По последним данным от комитета по транспорту, на перспективу к концу 2030 года предполагается все же изменить трассировку маршрута Д-1 с прохождением его через аэропорт транзитом.



Своим путем, но с оглядкой



Город должен развиваться по модели TOD (transit oriented development — транспортно-ориентированные территории), считает Ирина Ирбитская. Это территория в радиусе 500–800 метров от станции, по которым можно передвигаться пешком. Это хабы, узлы, иногда пересадочные станции со своими сервисами и инфраструктурой.



— Исследования показывают, что люди максимально полно пользуются станцией, когда вокруг есть благоустроенная и разнообразная городская среда: уличная торговля, рестораны, развлечения, возможность ходить пешком, — все не должно ограничиваться одним крупным моллом. Развитие этой зоны вокруг станции выгодно железнодорожной компании, — пояснила она. — Нужно согласованное развитие моделей землепользования, железнодорожного транспорта и узлов, а также пока отсутствующая в России модель оператора развития — скоростных и выделенных видов транспорта, станций и территорий. В развитых странах в их число входят не только большие вендоры или представители железных дорог, не только крупные, но и мелкие инвесторы, а еще общественные организации, эксперты, местные жители и локальный бизнес. Это имеет колоссальное значение — и на эффекте масштаба возникает масса положительных эффектов, о которых мы можем вообще не догадываться



Быстро и без особых затрат можно было бы улучшить транспортную ситуацию прямо сейчас, ликвидировав дневные технологические окна в движении электричек, считает Кирилл Янков.



— На линиях, не сильно загруженных высокоскоростным движением, надо наконец сделать тактовое расписание, чтобы поезда ходили регулярно с интервалом 15–20 минут днем и с другим интервалом вечером, — добавил он. — Это спокойно можно сделать на Балтийской линии с веткой на Гатчину, в Приморском направлении до Сестрорецка, Витебском до Павловска, на Всеволожск с Финляндского вокзала.



— В первую очередь, надо тратить деньги на создание нормальной инфраструктуры существующих станций и платформ, повышение их комфорта, на новые удобные переходы, полноценную реконструкцию ТПУ, — подытожил Андрей Суриков. — Ведь кроме «Девяткино» есть и другие удобные станции — «Рыбацкое», «Купчино», «Обухово» и даже «Удельная». Наземные переходы через пути, старые платформы, не совмещённые с вестибюлем метро, — по каждой станции можно найти точки для улучшения и вложить туда деньги.



— Когда я всерьез слышу, что наша система транспорта лучше московской, это вызывает удивление, — считает Илья Зотов. — Все же у нас дела обстоят не очень хорошо. Вместо запуска огромных проектов и трат инвестиций на них надо спросить мнение горожан: что им нужно? Но таких обсуждений не происходит ни с экспертами, ни с общественниками. И если уж и копировать что-то с Москвы, так это комплексный подход к развитию транспорта: развивая железные дороги, не забывать про автобусы; развивая автобусы, не забывать про электрички, учитывать и каршеринг, и новую мобильность. Сбалансированное развитие транспорта с учетом мнения граждан поможет городу найти новые точки роста, не зацикливаясь на чем-то одном.



Если все планы по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла станут реальностью, это принесет городу неоценимую пользу. Встраивание железнодорожного движения в ткань города даст массу преимуществ для бизнеса и самих горожан, ТПУ станут новыми точками притяжения, а скоростные поезда изменят деловую жизнь множества людей и откроют им новые возможности.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»