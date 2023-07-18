Круг замкнулся. Через Финской залив бросают газопровод, домашнее задание выполнила семья бывшего вице-губернатора

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге на общественные слушания принесли проект подводного газопровода из Приморского района к Василеостровскому. Кто-то забыл, а вообще-то проект вынашивали лет 30.



Слушания проходят не по самому проекту, а по его экологической части, что понятно — по морскому дну предстоит проложить несколько километров труб, распугивая поредевшего судака и корюшку. Если подходить формально, речь идет о третьем этапе строительства «дюкерного перехода газопроводами высокого давления (до 1,2 МПа) через Невскую губу Финского залива с подходами к нему газопроводами высокого давления (до 1,2 МПа) со стороны Ольгино в районе Лахтинского разлива и со стороны Васильевского о-ва вдоль Морской наб. до газопровода на ул. Нахимова». Этот третий этап — и есть подводная часть.



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Проект разрабатывал «Еврогазпроект» по заказу «ПетербургГаза», и старт дали еще в 2020 году. «Планируется построить газопровод диаметром 1000 мм, который пройдет от Богатырского проспекта мимо «Тинькофф Арены» к выходу к р. Неве, далее под заливом и затем по Васильевскому острову через ЗСД, к увязке с существующим газопроводом у гостиницы "Прибалтийская"», — писала компания. Начали именно с надземных «хвостов», разыграв в 2020–2021 годах два этапа: первый (в Приморском районе) за 800 млн и второй (в Василеостровском) — за миллиард с лишним. Контракты на их строительство получил «Навигатор-СБС», конкуренции на торгах не было.



В петербургском энергетическом госзаказе постоянными подрядчиками являются две одноименные компании. Одна принадлежит Алексею Виролайнену, другая — ему же и его отцу, бывшему вице-губернатору Петербурга Олегу Виролайнену. Самым крупным подрядом «Навигатора-СБС» последних лет стала подготовка территории для строительства Витебской развязки ЗСД.

Оба контракта числятся в стадии исполнения, в «ПетербургГазе уточняют: «Первый этап объекта в Приморском районе реализован в 2022 году, второй этап в Василеостровском районе находится на завершающей стадии строительства». Под третий разработан проект, который, собственно, и дошел до общественных слушаний.

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Насколько можно судить, это двухниточный дюкерный переход газопровода, то есть проходящий под дном водоема. Общая длина составит около 6 км, дюкерная часть — около 5,5, пропускная способность — 357 тысяч кубометров в час. Проложат его закрытым способом, используя метод Direct Pipe; под ним понимают одновременное формирование скважины и вдавливание туда нитки трубопровода. «Проходка производится микротоннельным комплексом MTS 1000, оснащенным буровой головой с хвостовиком. На буровую голову, в носовой части, монтируется план-шайба, обеспечивающая расположенными на ней фрезами (зубьями) механическую разработку грунта, — описано в глубинах документации. — Сварку вновь монтируемых труб, сборку труб в плеть необходимой длины выполнять на береговой монтажной площадке».





При этом в Финском заливе, как известно, кипит строительная жизнь, так что придется соотносить процесс, например, с продолжением Новосмоленской набережной на намыв, с базой водных видов спорта «Зенит-Арены» (те самые флагштоки) и даже — кто знает — со строительством оранжевой линии метро за «Морской фасад» и на север.



Всего в береговой части и при проходке микротоннеля предполагается изъять 30 тысяч кубометров грунта, в акватории — около 700 кубов. В Приморском районе все это будут сразу вывозить, в Василеостровском — складировать и впоследствии использовать для обратной засыпки. При этом помимо «сухопутных» котлованов один приемный будет расположен прямо в заливе. «В ходе производства гидротехнических работ возможно негативное воздействие на представителей фитопланктона в виде повышения мутности, что может привести к снижению его функциональной активности, перераспределению фитосообществ, — говорится в проекте. — Однако погружение свай-оболочек осуществляется с использованием вибропогружателя, данный метод позволяет исключить вероятность выхода грунта во взвешенное состояние, тем самым минимизируя негативное воздействие на гидробионтов».



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В то же время автор признает: «Устройство приемного котлована в акватории Невской губы Финского залива предусматривает погружение по его периметру 10 свай из труб и установку шпунтового ограждения. Разработанный грунт планируется грузить грейфером на грунтоотводную самоходную шаланду и вывозить на подводный отвал (маяк Толбухин). При осуществлении работ по устройству подводного котлована возможно образование зоны повышенной мутности в акватории. Данный фактор может негативно сказаться на кормовой базе водоплавающих и околоводных птиц». Впрочем, негативный эффект назван кратковременным и полностью обратимым.





«Замыслу сделать закольцовку Севера и Юга уже более 30 лет, а сам проект в разработке с 2000-х. Значение поставленной задачи сложно переоценить — городская «закольцовка» в рамках генеральной схемы решает вопрос надежности системы всего Санкт-Петербурга. Было несколько попыток решить эту задачу, но с учетом геологического строения местности, заполненности подземного пространства коммуникациями, интенсивного трафика и строительства Лахта Центра только сейчас удалось выйти на стройку», — говорил еще несколько лет назад директор «Еврогазпроекта» Сергей Егоров.



В самой документации указано, что еще одна задача — вовлечение слабо загруженной ГРС «Конная Лахта» в процесс газоснабжения центральной части Санкт-Петербурга: «Надежность существующей системы газоснабжения Санкт-Петербурга будет повышена за счет строительства новой ветки газопроводов, которая позволит использовать мощности других ГРС при авариях, технологическом обслуживании или ремонте газопроводов».



«Объект уникальный по диаметру, протяженности и условиям прокладки, — рассказали «Фонтанке» в «ПетербургГазе». — Подобный газопровод проходит по дну Финского залива и обеспечивает надежное газоснабжение Кронштадта. Строительство дюкера позволяет завершить создание кольцевой системы газопроводов, обеспечивающей связь между источниками газоснабжения — ГРС, подключенными к Северному и Южному коридорам магистральных газопроводов».



По данным компании, «учитывая техническую сложность проекта и необходимость соблюдения норм экологической безопасности, сроки реализации объекта были откорректированы». Подрядчик на самую технически сложную часть трубопровода пока не определен, хотя логика госзаказа и единого проекта подсказывают его название. Третий этап и закольцовка газопровода должны быть реализованы с III квартала 2023 года по III квартал 2025-го.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»