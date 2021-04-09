Вице-турецкий гамбит. За право «ужинать» Витебскую развязку ЗСД поспорили известные «ухажеры», запала хватило не у всех

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Федеральная антимонопольная служба накануне приостановила определение поставщика на конкурсе по подготовке территории под Витебскую развязку ЗСД, она же первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Пара жалобщиков несравнимы по рыночному весу. А тот, кому жаловаться не на что, огласки не хочет, большей частью — из-за фамилии.

О приостановке конкурса «Фонтанка» писала. К этому шло: еще на стадии подачи заявок участники просили разъяснить, почему подтверждать свой опыт они должны контрактами по строительству, реконструкции и переносу инженерных сетей, которые заключены не ранее июля 2018 года и завершены к настоящему моменту. Это довольно суровые сроки для подрядов сопоставимого объема, так что компании, если говорить просто, предлагали: давайте зачтем нам исполненные на сегодня контракты, даже если они заключались раньше. Заказчик отвечал: для Витебской развязки вам придется закрыть 6,5 млрд к 15 ноября 2023 года, считай — за 2,5 года, так что скажите «спасибо», мы еще вам с запасом разрешили отчитываться про опыт.



Второй момент: в качестве портфолио принимали только документы, которые размещены на портале госзакупок. Неназванный претендент (а теперь понятно, кто) указывал, что подрядчики сами ничего нигде не размещают, а отвечать за безалаберность бывших заказчиков не могут. Понимания не нашел. Были вопросы также к порядку оплаты (заказчик напомнил о возможности получить 30-процентный аванс после выполнения 10%), к срокам переноса электросетей (участник указывал, что 8 месяцев мало, так как большая часть этого периода выпадает на холодное время, когда сети под максимальной нагрузкой) и другие. Комитет по госзаказу на все ответил и, что называется, не прогнулся, чем заведомо определил разговор за антимонопольным столом.



Напомним, строительство Витебской развязки ЗСД (которая одновременно является первым этапом ШМСД) оценивается в 27 млрд рублей. Из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, МСС дает 10,3 млрд, остальное — город. Однако помимо этого Смольный берет на себя также расходы по подготовке территории и выкупу участков, всего порядка 12 млрд рублей. 6,5-миллиардный конкурс на подготовку КРТИ — а формально комитет по госзаказу — объявил в середине марта, заявки принимал до 7 апреля. Причиной приостановки 8 апреля стало обращение компании «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши». В товариществе с итальянской «Асталди» она строила ЗСД и участки трассы М-11, «Фонтанка» писала о неоднозначном опыте ее субподрядчиков на магистрали Москва — Петербург. В жалобе два пункта из названных выше: про подтверждающие опыт контракты и про сайт госзакупок.



Принципиальность компании по отношению к мегапроекту своего бывшего партнера ВТБ удивила, но ненадолго. Под письмом ФАС стоит подпись Ото Эдип Корая, руководителя филиала компании. Однако именно он подтвердил «Фонтанке», что жалоба была отозвана в течение 10 часов после отправки. «Мы с сожалением сообщаем, что это письмо было выдано из-за недопонимания между представителями местного филиала нашей компании, и оно немедленно отозвано, как только это недоразумение было устранено руководством, — рассказал он. — IC — это всемирно известная строительная компания, которая взяла на себя выполнение знаковых мегапроектов стоимостью более миллиарда долларов США. Принимая во внимание контракты EPC (в которые входят инжиниринг, снабжение и строительство. — Прим. ред.), заключенные нашей компанией, легко понять, что масштаб работ, к которым относится ваш вопрос, не входит в арсенал нашей компании».



Однако кроме турецкой компании к антимонопольщикам обратилось еще ОО АДС, зарегистрированное в жилом доме на Комендантском проспекте; уставной капитал — 10 тысяч рублей, основной вид деятельности — штукатурные работы. Последний доступный отчет о финансовых результатах относится к 2016 году, там убыток в 3 тысячи рублей. Собственник Анатолий Канский владеет также компанией «Эковайз», которая занимается растениеводством. Представитель АДС Игорь Матюхин, подписавший жалобу, сослался на занятость и попросил корреспондента связаться с ним позже.



Рассмотрение жалобы проходит 9 апреля, решение будет оглашено в понедельник. По данным «Фонтанки», напряженные выходные в этом смысле предстоят компании «Навигатор-СБС», именно ее заявку в итоге принял государственный заказчик. Соучредителями являются Олег Виролайнен (33%), бывший вице-губернатор Петербурга, и его сын Алексей (67%). Выручка компании за 2019 год превысила полтора миллиарда рублей, крупнейшими контрактами за тот же период стали договоры на реконструкцию водопроводной сети на юго-западе. Компания вообще по большей части работает с энергетическим блоком — Водоканалом, Петербурггазом, Управлением заказчика при смольнинском комитете по энергетике. Но и к инженерной подготовке территории под строительство транспортных объектов тоже подступалась: в далеком 2013 году именно она неожиданно составила конкуренцию здравствующему тогда «Метрострою» на «Спортивной-2».



«Фонтанка» связалась накануне с Алексеем Виролайненом, поговорил он с корреспондентом без удовольствия. Факт участия в конкурсе не прокомментировал, предложив дождаться оглашения результатов. Причину обрисовал предельно ясно: «Нет работы, нет бюджета, а у Виролайнена может что-то теоретически сложиться».



Если продолжать в принятой терминологии, то кто будет развязку «танцевать» — уже известно. По договору генподряда с «Магистралью Северной столицы» строительством займется ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север»: совместное предприятие ООО «ПУСК» (100-процентная «дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг»), еще одной турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», которая входит в группу компаний LIMAK, а также ООО «Актив», которое принадлежит собственникам АО «Институт Стройпроект». Сейчас компания ищет субподрядчиков. Развязка должна появиться через 4 года, так что большую часть времени строительно-монтажные работы и подготовка территории будут вестись параллельно. Тем не менее прямо сейчас эти процессы, судя по всему, не увязаны. «На данный момент работы идут на участках, свободных от коммуникаций, не требующих дополнительной подготовки», — сообщил «Фонтанке» гендиректор ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» Андрей Бехта.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



Первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра, соответствующее допсоглашение город и «Магистраль Северной столицы» подписали в конце 2020 года. Протяженность развязки составит около 2,6 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по 6 полосам со скоростью до 110 км/час. По большей части из-за большого количества инженерных сетей идти придется эстакадой.



Широтная магистраль скоростного движения начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы и дальше должна проходить преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечь Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и дойти до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). Стоимость петербургского участка ранее оценивалась в 170,7 млрд, областного — в 12 млрд рублей.